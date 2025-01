Obudili so vampirja za sodobno občinstvo

Po filmu​ Wernerja Herzoga Vampir Nosferatu (1979) gre za drugo predelavo filma iz leta 1922, ki ga je režiral F. W. Murnau, ta pa je neavtorizirana in neuradna adaptacija romana Drakula Brama Stokerja iz leta 1897.

V najnovejšem filmu o Nosferatuju igrajo Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney in Willem Dafoe.

Nepremičninski agent Thomas Hutter (Nicholas Hoult) odpotuje v Transilvanijo na usodno srečanje z grofom Orlokom (Bill Skarsgård). Hutterjevo nevesto Ellen (Lily-Rose Depp) v njegovi odsotnosti varujeta njuna prijatelja Friedrich in Anne Harding (Aaron Taylor-Johnson in Emma Corrin). Ellen, ki jo pestijo videnja in čedalje večji občutek strahu, se sreča s silo, ki je daleč zunaj njenega nadzora.

Nadnaravna grozljivka o grozljivem nemrtvem

Zgodbo sanjal od otroštva

»Moja priredba Nosferatuja je v mnogo pogledih moj najbolj osebni film. Zgodba, ki je nisem ustvaril sam, vendar sem z njo živel in o njej sanjal od otroštva. Pogosto se mi je zdelo, da imam zaradi let razmišljanja, ki sem jih vložil v film, ob njegovem dokončnem ustvarjanju enako neomadeževano ustvarjalno iskrico kot filmski začetnik,« je povedal režiser Robert Eggers, ki je tudi napisal scenarij.

Willem Dafoe kot profesor Albin Eberhart von Franz FOTO: Aidan Monaghan/Focus Features

»Bolj kot kadar koli se počutim srečnega, da sem ga lahko posnel s svojo zaupanja vredno ekipo dolgoletnih sodelavcev. V njem so moji številni spomini in osebne izkušnje, okrepljeni in preneseni v baltsko Nemčijo leta 1830. Potreboval sem nekaj časa, da sem prišel tja, da sem razumel očarljivost.«

Lily-Rose Depp igra Ellen Hutter. FOTO: Aidan Monaghan/Focus Features

Ljudski vampir ni uglajen zapeljivec

»Seveda sta me kot otroka preganjala podoba in nastop Maxa Schrecka. V skrivnostnem vampirju in preprosti pravljici Nosferatu je bilo nekaj bistvenega. In prepričan sem, da so, ko je Hutter odvrgel pokrov Orlokovega sarkofaga, gledalci zastokali od groze in si predstavljali smrad nemrtve pošasti. Kako bi lahko sam našel pot do tja? Še pred dvajsetimi leti so v južni Romuniji izkopali truplo moškega, za katerega so verjeli, da je vampir, njegovo truplo pa obredno pohabljali. Bil je težaven človek, in ko je umrl, se je ponoči vračal in napadal družino.«

»Ko je bilo njegovo telo uničeno, so se vampirski obiski prenehali in njegova vladavina groze se je končala. To je bistvo otipljivega verovanja v vampirja. Ljudski vampir ni uglajen zapeljivec v plašču niti iskriv, mračnjaški junak. Ljudski vampir uteleša bolezen, smrt in seks na preprost, brutalen in neizprosen način. To je vampir, ki sem ga želel obuditi za sodobno občinstvo,« je še dejal režiser.

Film je na rednem sporedu kinematografov od drugega januarskega dne.