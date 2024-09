Oboževalci skupine Oasis besni zaradi spletnih ponudnikov

Prejšnji teden se je bliskovito razširila novica, da se bo priljubljena skupina Oasis naslednje leto ponovno združila in priredila 17 koncertov po Veliki Britaniji in Irski. Navdušenje oboževalcev je bilo že takrat ogromno, zato niti ne preseneča, da so bile vstopnice v soboto razprodane v manj kot 12 urah.

Prodaja je potekala izključno prek spleta, zaradi ogromnega povpraševanja pa so se ponudniki spopadali s hudimi tehničnimi težavami, ki so oboževalcem parale živce, saj so na koncu ostali brez tako želenih vstopnic.

Zdaj si želim, da se bend spet razide.

»Sedem ur sem čakala v vrsti na dveh različnih napravah, ko sta me obe obvestili, da zaradi moje neaktivnosti ne morejo sprocesirati naročila. Zdaj si želim, da se bend spet razide,« je svoj gnev v svet družbenega omrežja izlila objokana mladenka. In ni bila edina. Med 93 odstotki tistih, ki so zaman čakali na vstopnice, je bilo mnogo samooklicanih pravih oboževalcev, ki se jim ni zdelo pošteno, da ne bodo mogli ponovno videti svojih idolov v živo, medtem ko bodo to lahko storili »mulci, ki od Oasisov poznajo le komad Wonderwal«, kot je na družbenem omrežju zapisal eden od besnih oboževalcev.

Vse ni delovalo, kot bi moralo. FOTO: Oli Scarff/Afp

Dodatni koncerti

Brata Liam in Noel Gallagher menda že razmišljata, ali bi skupini uspelo izvesti še kakšen dodaten koncert, saj menda na noben način nočeta razočarati poslušalcev. Da bi osrečila čisto vse, bo glede na sobotno povpraševanje po vstopnicah, kot kaže, izredno težko izvedljivo, saj za zdaj nimata namena vsega poletja preživeti na odrih. A kot pravijo poznavalci, bi ju kljub vsemu le lahko motiviral denar, če že kaj drugega ne. V primeru, da bi Oasis izvedli zgolj omenjenih 17 koncertov, bi vsakemu od njiju v žep namreč kanilo več kot 60 milijonov evrov.

Če bodo izpeljali samo trenutno potrjenih 17 koncertov, bosta Liam in Noel v žep pospravila vsak po 60 milijonov evrov. FOTO: Mike Clarke/Afp

Mnogi so zato ugibati, ali se nista brata, ki sta si v laseh že desetletja, zgledovala po Sex Pistols, ki so po razpadu leta 1996 prav tako sklenili premirje in se vrnili na oder, kar je frontman John Lydon pospremil z besedami: »Še vedno se sovražimo, a smo našli skupni cilj, in to je vaš denar.«

Oboževalci niso mogli verjeti

Da bi se lahko ponovno združili tudi Oasis, se je sicer začelo govoriti prejšnji mesec, ko je Noel med intervjujem med drugim dejal: »Ko jaz zapojem komad, zveni dobro, nato pa ga zapoje Liam in zveni krasno.« Oboževalci niso mogli verjeti svojim ušesom, eden od njih je za mnenje, kaj se je pravkar zgodilo, vprašal celo druge spletne uporabnike: »Naj si grem preverit sluh, ali je Noel po 16 letih zmerjanja in žaljenja dal bratu kompliment?«

17 koncertov trenutno načrtujejo.

Angleža sicer nikoli nista skrivala, da se ne marata. Tako je Noel denimo v enem od intervjujev leta 2019 dejal: »Nekoč sem imel rad svojo mamo, nato pa je rodila Liama.« Prej je mlajšega brata označil tudi za »najbolj jeznega človeka na svetu«. »Liam je kot mož z vilicami v svetu juhe,« je bil takrat slikovit 57-letnik.