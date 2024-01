Oboževalci nečloveško hitrih zombijev, za vas prihaja trilogija

Pred približno dvajsetimi leti je svet zajela zombijevska vročica. V kinematografe je 2003. prišla postapokaliptična zombijevska srhljivka 28 dni pozneje, v kateri se bliskovito kot strela po obli širi nevaren virus, ta ljudi že ob stiku z najmanjšo kapljico okužene krvi ali sline spremeni v podivjane pošasti, ki jih žene morilski, psihotični bes.

Kljub pičlemu proračunu sedmih milijonov evrov je film v kinoblagajne prinesel 78 milijonov, režiser Danny Boyle pa je z njim praktično lastnoročno obudil žanr zombijevskih grozljivk. Z manjšim, a nadvse očitnim preobratom. Zombije, ki so v popkulturi sedemdesetih let prikazani kot počasna, trohneča trupla, ki jim dišijo človeški možgani, je predstavil kot srhljive žive mrtvece krvavo rdečih oči, ki se že z nečloveško hitrostjo premikajo proti enemu samemu cilju: svoji naslednji človeški žrtvi.

Zombije je Doyle populariziral kot nečloveško hitre krvoločne pošasti v človeški podobi. FOTO: Press Release

Ob velikanskem komercialnem in kritiškem uspehu je bilo nadaljevanje le vprašanje časa. Že štiri leta pozneje je na velika platna prišel film 28 tednov pozneje, pri katerem je Doyle sodeloval le kot producent, režijsko taktirko je predal Juanu Carlosu Fresnadillu. Ta nas je popeljal šest mesecev naprej od točke brez vrnitve iz prvega filma, ko so svet zavzeli krvoločni zombiji.

»Obstaja ideja, da bi posneli še tretji film,« je le malce po premieri leta 2007 dejal Boyle, šepet o naslednjem nadaljevanju oziroma tretjem iz franšize pa je v naslednjih letih še večkrat zavel po filmskih kuloarjih. A dlje od šepeta in besed nikoli ni prišlo. Do zdaj.

Tudi nadaljevanje originala, 28 tednov pozneje, je bilo uspešnica, čeprav ni preseglo prvega filma. FOTO: Press Release

Moči bosta spet združila Danny Boyle in Alex Garland, ki se je podpisal že pod scenarij filma 28 dni pozneje.

Danny Boyle bo še enkrat oživil žive mrtvece. FOTO: Lucas Jackson, Reuters

Trojni odmerek

Oboževalci nečloveško hitrih zombijev, ki grizejo skozi panične množice ljudi, bodo spet prišli na svoj račun. Še več, dobili bodo kar trojni odmerek! Prihajajoči film z naslovom 28 let pozneje (28 years later) namreč ne bo le nadaljevanje prvih dveh, temveč hkrati tudi prvi iz načrtovane trilogije. Pri tem bosta moči vnovič združila Danny Boyle in pisec Alex Garland, ki se je podpisal že pod scenarij filma 28 dni pozneje. Zavezal se je, da bo spisal scenarije za celotno trilogijo, medtem ko je Doyle kot režiser zaenkrat pristopil le k prvemu.

O zgodbi novega zombijevskega filma ni še nič znanega kot tudi še ni znana igralska zasedba. Morebiti bomo v njem ponovno gledali Cilliana Murphyja, ki je v originalu odigral glavno vlogo Jima, ki je tik pred izbruhom padel v komo in se nato zbudil v postapokaliptični Angliji, ko je smrtonosni virus že uničil življenje, kot ga je poznal. »Ko srečam Dannyja ali Alexa, vedno omenim 28 dni pozneje in možnost nadaljevanja.

2003. je v kine prišla srhljivka 28 dni pozneje.

Ta film je še vedno nekaj posebnega in izstopa, kar je izjemno za film, ki je star že 20 let,« je predlani dejal Murphy, ki je bil pred dvema desetletjema še precej neznano ime, danes pa je eden najprepoznavnejših obrazov filmskega sveta.