Oboževalci navdušeni: bolna Celine Dion je v zaodrju Grammyjev zapela (VIDEO)

Na nedavni podelitvi nagrad grammy smo lahko videli tudi kanadsko pevko Celine Dion. Pevka se že nekaj časa bori s sindromom toge osebe, zaradi katerega ne more nastopati tako, kot je včasih. Vseeno pa jo ta zdravstvena težava ne odvrača od petja. Na podelitvi omenjenih nagrad je tako v zaodrju zapela s pevko Sonyae Elise. Ta je na svojem insagram profilu tudi objavila video petja s slavno Kandačanko, v katerem je še nekaj drugih kadrov.

»Vrhunci IKONIČNE noči. Tako navdihnjena & ponosna na moja dekleta,« je Sonyae zapisala k videu. Celine Dione ji je zagotovo lahko v navdih, hkrati pa je lahko tudi ponosna, da sta se srečali, saj gre za eno izmed največjih pevk v zgodovini.

Še vedno zelo dobro poje

Kot lahko slišimo v videu, Celine še vedno zelo dobro poje. S svojimi izjemnimi vokalnimi sposobnostmi je v karieri navduševala ljudi po vsem svetu.

Za kako priljubljeno pevko gre, kažejo številke ogledov njenih videospotov na youtubu. Tisti za skladbo I'm Alive je imel v času pisanja tega članka že kar 469 milijonov ogledov. 302 milijona jih je zbral tisti za skladbo That's The Way It Is, 233 milijonov pa tisti za A New Day Has Come.

Pred časom se je oglasila sestra Celine Dion, Claudette, ki je za spletno stran HELLO! povedala, kako je z njeno svetovno znano sestro. V pogovoru je dala vedeti, da ima Celine krče po celem telesu. »Malo lahko storimo, da bi ji pomagali, da bi ublažili njeno bolečino,« je dejala Claudette, ki mora zaradi bolezni sestre prav tako čez težko preizkušnjo.