Veliko presenečenje na podelitvi nagrad grammy, na odru se je pojavila Celine Dion

Leta 2022 je Celine Dion odkrila, da so ji diagnosticirali sindrom toge osebe. Gre za nevrološko bolezen, ki se širi skozi mišice in slej kot prej privede v sistemsko togost mišic. Zaradi bolezni je odpovedala svetovno turnejo Courage.

Legendarna pevka se od takrat ni prav pogosto pojavljala v javnosti, v nedeljo pa je presenetila in se pojavila na odru na podelitvi glasbenih nagrad grammy. Občinstvo je pevko pozdravilo s stoječimi ovacijami, v ozadju pa so predvajali njeno skladbo The Power of Love. Celine je podelila nagrado za album leta, v tej kategoriji je slavila Taylor Swift.

»Ko rečem, da sem srečna, da sem tukaj, to mislim resno. Tisti, ki so dovolj blagoslovljeni, da so na podelitvi grammyjev, ne bi smeli nikoli jemati za samoumevni ljubezni in radosti, ki ju glasba prinaša v življenja ljudi po vsem sveti,« je dejala Celine. Njen prihod na prireditev je bil veliko presenečenje. Organizatorjem je uspelo njeno prisotnost skriti pred javnostjo.

Celine Dion FOTO: Mike Blake Reuters

Lani je njena sestra Claudette Dion potrdila, da Celine nima več nadzora nad telesom in mišicami. »Srca se nam lomijo, saj je bila vedno disciplinirana in je pazila na vse. Vedno je bila marljiva in je trdo delala.«