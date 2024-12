Obalni kantavtor s partnerico: zbudila sta otroka v sebi

Dnevu dajva spet ime je naslov nežne balade avtorjev Aleksandra Novaka in njegove partnerice Sabine Pahor, ki je pomagala pri pisanju besedila. Pesem je nastala v sodelovanju s producentom Alexom Volaskom, ki je takoj začutil iskrenost med Aleksandrom in njegovo izbranko Sabino.

V skladbi pojeta o paru, ki je živel mladost na svoboden način, ko še ni bilo najlepših oblačil, najboljših avtomobilov in vsega luksuza, ki ga imamo danes na razpolago.

Aleksander Novak in Sabina Pahor sta posnela nežno balado.

To so bili časi tomosov, levisk, prijateljev in dobre glasbe. »V prehitrem tempu življenja pa se hitro zgodi, da se par odtuji. Ko se vsak iz svojega sveta končno ustavita in se začneta zavedati, da si morata vzeti več časa zase, si obljubita, da si bosta ponovno podarila izlet drug z drugim in zbudila otroka v sebi,« povzame Aleksander bistvo skladbe, za katero sta s Sabino, ki se je učila igrati kitaro pri Zdenku Cotiču, članu skupine Jana Plestenjaka, posnela tudi videospot, pod režisersko taktirko Perice Raia.

Kako je nastala zgodba?

Kadre sta posnela na Krasu in v bližnjem Trstu, vlogo v njem pa odigrala kar sama. Za aranžma in glasbeno produkcijo pa je poskrbel Volasko. In kako je nastala zgodba?

»Živela sva na Gorenjskem v Lescah, ko sva v spalnici s pogledom v naravo in na gore skupaj igrala na kitaro, sprva moje pesmi, na katerih me je spremljala Sabina. Ves čas sva čutila, da nekaj pogrešava pri skupnem igranju, in na koncu zapela skupaj. Sprva stare italijanske kantavtorske pesmi, ki jih ima rada Sabina, nato je nastal najin duet. Sestavil sem melodijo, skupaj sva napisala še besedilo. Zapela sva jo producentu in pevcu Alexu Volasku, ki je takoj začutil, da jo morava zares posneti, in naju kar priganjal, da se zadeve lotiva do konca, za kar sva mu zelo hvaležna. Posneta je bila kar v najini sobi v Izoli, kamor je Alex prinesel vso opremo, in tako je nastala ta iskrena pripoved o naju dveh,« nam še zaupa Aleksander Novak.