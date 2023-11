Ob podelitvi priznanja se je filmski junak zlomil, oblile so ga solze

Mladinski film Šepet metulja, ki je na rednem sporedu slovenskih kinematografov od 12. oktobra, je v dobrem mesecu postal velika uspešnica. »Izvrstno prikaže, kako je šola kokon, iz katerega prileze metulj, ki lahko ustvari vihar, če zamahne s krili v pravem trenutku,« je filmu polaskal znani antropolog Dan Podjed. Terapevtka Sabina Korošec Zavšek pa je zapisala, da »film razkriva bolečo realnost mnogih slovenskih šol, sočasno pa osvetli tiste posameznike, ki znajo videti onkraj drugačnosti«.

Najstniško romantično dramo z zgodbo o ljubezni do sebe in drugih in junaku, ki sledi velikim sanjam o poslovni poti, premagovanju ovir ter vztrajanju, si je doslej ogledalo že več kot 38.000 gledalk in gledalcev, ekipa filma pa je minuli teden v celjskem Cineplexxu prejela priznanje za preseženih 25.000 gledalcev. Tega je iz rok vodje marketinga v Cineplexxu Viktorije Martinović ter predstavnice Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, producentke Petre Vidmar, prevzel režiser in scenarist filma Alen Pavšar, na odru pa se mu je pridružil tudi dobršen del filmske ekipe.

»Izjemno ponosen sem na celotno ekipo. Dejansko pa je to že druga zlata rola za naš drugi celovečerni film. In dokaz, da znamo narediti dober, gledljiv film z močnim sporočilom. In to v času, ko se filmi večinoma gledajo na spletnih platformah,« je ob prejemu priznanja dejal režiser Pavšar. Pošalil se je, da še ne bo šel v Hollywood, temveč ostaja zaposlen na Šolskem centru Celje. Tako kot njegova žena Mateja Zorko Pavšar, svetovalna delavka na isti šoli, ki je scenaristka in koproducentka filma.

»Ona res zna delati z mladimi, sploh tistimi, ki imajo kakšne težave ali posebne potrebe. Zanje se še toliko bolj zavzame, če jim profesorji niso najbolj naklonjeni. In prav to lahko vidimo v filmu,« še pove Pavšar.

Drugačnost je genialnost

Glavni igralec v filmu Šepet metulja je najstnik Jan, ki ga je upodobil Ali Ogrizek, dijak Šolskega centra Celje, ki je v resnici avtist, zato se je v svojo vlogo toliko lažje vživel. »Janova drugačnost je v resnici njegova genialnost,« slišimo v filmu reči svetovalno delavko Zarjo oziroma Ano Praznik, ki se je iz glasbenice prelevila v igralko in genialno izpeljala vlogo, ki ji je bila zaupana.

Velik del igralske ekipe se je zbral ob torti. FOTO: Gregor Katič

Glavnemu igralcu Aliju pa se je življenje v zadnjem mesecu, odkar je prišel film na velika platna, obrnilo na glavo, a v pozitivnem smislu. Postal je prepoznaven, spoznajo ga številni, ki ga srečujejo, pridobil je tudi mnogo novih prijateljev. Zato mu nihče ni zameril, da se je ob podelitvi priznanja zlomil. Oblile so ga solze, za nekaj trenutkov se je celo umaknil v ozadje, nato pa vendarle zbral pogum in tudi sam pridržal priznanje.

V solzah je dejal: »Hvala vsem. Tudi tistim, ki ste mi čestitali za nedavni rojstni dan. Veliko novih prijateljev sem dobil in upam, da bo tako ostalo vedno. Rad vas imam, vse vas imam rad,« je dejal. Podelitve so se udeležili tudi producent Rok Skale, strogi profesor Mitja Ritlop, pa bepopovke z Ano Praznik na čelu, Alijevi soigralci Lara Kolar, Elyes Samba, Urška Zver, Patricija Piršič, direktor fotografije Igor Pečoler, kostumografinja Vladimira Skale, lučkar Blaž Sluga, dogodek je povezoval Iztok Gartner.

Režiserju in filmski ekipi sta za doseženo priznanje čestitala tudi Franci Pliberšek, direktor podjetja Mik, po katerem je nastal osrednji lik direktorja, ki ga v filmu upodobi Branko Završan, ter Simona Črep, ravnateljica Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije v Celju, katere dijaki sestavljajo dobršen del igralske in tehnične filmske ekipe. Manjkal ni niti direktor Šolskega centra Celje Mojmir Klovar.