Novo leto pod zvezdami! Helena Blagne, Alfi Nipič ... Kje boste pa vi?

Najdaljšo noč v letu bodo mnogi tudi letos preživeli na prostem, pri tem pa bodo lahko izbirali med številnimi koncerti in zabavami. Ognjemetom se bodo medtem v večini slovenskih občin odpovedali. Izjema je Ljubljana, kjer pripravljajo petminutni ognjemet. Glede na napoved vremenoslovcev bo jasno vreme kot nalašč za silvestrovanje na prostem.

V Ljubljani kot vsako leto pripravljajo več silvestrovanj, ki bodo zadovoljila različne okuse. Na Kongresnem trgu bodo zbrane zabavali Čuki, Nastja Gabor in Luka Basi, na Mestnem trgu bosta nastopila Lado Leskovar in Samuel Lucas. Na Pogačarjevem trgu bodo nastopili Samantha Maya ter glasbeni zasedbi Booom! In Flirrt, na Trgu francoske revolucije pa skupini No OFFENCE! in Koala Voice, nastopil pa bo tudi Recycleman ex. Ali En.

Helena Blagne bo nastopila v Kamniku. FOTO: Ana Gregorič

Minuto čez polnoč bo v primeru jasnega vremena nebo nad Ljubljano razsvetlil ognjemet z Ljubljanskega gradu. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra, bo ognjemet zvočni z nizko letečimi raketami, so pojasnili na občini.

Pestro bo po vsej državi

V štajerski prestolnici bo veselo na Trgu Leona Štuklja, kjer bosta nastopila skupina The Schminkers in Alfi Nipič. V Celju bo zbrane na Krekovem trgu zabavala Nuša Derenda, množico pa bo pred njo ogrela skupina Sanpark. Na ptujskem Mestnem trgu bo zbrane zabaval Karneval band.

Rok'n'band bodo zabavali prisotne na Bledu. FOTO: Šipić Roman

Murska Sobota bo v novo leto množično stopila na Trgu zmage, kjer pripravljajo silvestrovanje z Ansamblom Aktual in DJ Harijem. V Lendavi bo za zabavo skrbela skupina New Casino, v Ljutomeru pa bodo v leto 2025 stopili v družbi Ansambla Fekonja. Čarobna promenada v Velenju bo na najdaljšo noč v letu odmevala v zvokih Ansambla Saša Avsenika, v Slovenj Gradcu bodo silvestrovali z glasbeno zasedbo Sezuti mački, v gorenjski prestolnici bo Kranjčane zabaval Marko Vozelj z Mojstri. Novomeščane bodo v leto 2025 pospremili Kingstoni, poleg njih pa bo nastopila še zasebna Balkan Boys. V Krškem bo na Trgu Matije Gubca zbrane zabaval Miran Rudan Indesign.

Nekaj tudi za rokerje

Veselo bo tudi na Primorskem. V Kopru bodo v novo leto v Taverni vstopili s skupino Tabu, Pirančane bo na Tartinijevem trgu zabavala Alya. V Novi Gorici bodo v leto, v katerem bo mesto Evropska prestolnica kulture, vstopili ob zvokih glasbene skupine Zvita feltna.

Zabavna in glasbeno obarvana silvestrovanja prirejajo tudi drugod po Sloveniji. V Kamniku bodo silvestrovali skupaj s Heleno Blagne, na Bledu bodo nastopili Rok'n'Band, v Kočevju bo za zabavo poskrbel Dejan Dogaja Band, Kranjska Gora pa bo v leto 2025 vstopila v družbi Modrijanov.