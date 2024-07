Nove poti Marijana Novaka

Dve leti sta minili, odkar se je pevec Marijan Novak prvič resneje predstavil širši javnosti in nastopil v televizijskem finalu tekmovanja EMA Freš. Izdal je že štiri avtorske skladbe, zadnja z naslovom Nove poti je izšla nedavno, melodijo in aranžma je ustvaril sam, pri besedilu pa mu je tokrat priskočil na pomoč prav tako znani pevec, pisatelj in vsestranski umetnik Uroš Buh.

Pravzaprav je Marijan besedilo sprva napisal v angleščini, Uroš pa ga je pozneje prevedel v slovenščino. Sodeloval je tudi priznani slovenski jazz saksofonist ter basist Klemen Kotar, ki je poskrbel, da ima skladba t. i. groovie bas linijo, prav tako je na saksofon odigral solo, ki skladbo popelje v osemdeseta leta.

V oddaji Pulz mladih upov je bil gost skupaj z Majo Keuc. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Moja nova skladba Nove poti je sicer energična in kar kliče po tem, da ob njej malo zaplešemo. V njej pojem o tem, da vse, kar potrebujemo, dejansko že imamo in vseskozi nosimo v sebi, vse, kar nam narekujejo trendi, pa večinoma le moti naš notranji mir,« besedilo opiše Novak. Sicer pa tudi ta izdelek kot že zadnje tri umeščamo v zvrst disko funk glasbe. Zelo ritmična bas ter kitara ob spremljavi zvokov sintetizatorjev iz 80. let ustvarjajo nostalgično zvočno sliko z modernim pridihom ter produkcijskim pristopom. Novak je skladbo premierno predstavil v oddaji Pulz mladih upov, v kateri je bil gost skupaj s pevko Majo Keuc.

»To je bil zame svojevrsten izziv, da sem nastopil pred pevko svetovnega kova, kot je ona,« nam izkušnjo opiše Novak, čigar velika strast so poleg glasbe hribi.

Zelo rad zahaja v višave, letos pa je svojemu seznamu dodal zimski vzpon na 2181 metrov visoko goro Vrtača v Karavankah. Končno zvočno podobo skladbe Nove poti je oblikoval legendarni slovenski producent Janez Križaj iz studia Metro in s svojimi dolgoletnimi izkušnjami poskrbel za res profesionalni zven. Skladba je sicer nastajala v Marijanovem domačem studiu, kjer je kar sam posnel tudi vse ostale inštrumente in bil v vlogi producenta.