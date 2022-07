Nova smer: znana slovenska pevka bi z opero pritegnila mlade

Glasbenica Raiven je mezzosopranistka, avtorica in harfistka, ki je spomladi odpela naslovno vlogo v Händlovi operi Agripina v Cankarjevem domu, mlada umetnica pa se je odločila gracioznost opere preobraziti tudi v estetiko elektropopa. Marca smo lahko njen elektro-operni projekt slišali v Cankarjevem domu, zdaj pa je predstavila Habanero – večno operno klasiko, a v malce drugačni preobleki, elektrotemačni, kot ji sama pravi.

»Carmen je sanjska vloga za marsikatero mezzosopranistko in med njimi sem tudi jaz. Ker želim s svojo prihajajočo glasbo opero približati mladi publiki, ki načeloma klasike ne posluša, se mi je Habanera, ki jo poznajo tudi nepoznavalci opere, zdela odlična izbira,« je poudarila Raiven. Vanjo je tako vkomponirala markantne ritme iz avtorske skladbe KAOS s kratkometražnega albuma REM, z njo se je predstavila na izboru Ema 2019. »Z mojima godalcema Luko in Žanom Beljanom, ki me že nekaj časa spremljata na odru, smo na začetku leta v dveh mesecih priredili 12 opernih arij in jih marca izvedli na odru. Z idejo o združitvi opere in popa sem se poigravala že nekaj let, ampak se do letos nisem opogumila. Vedela sem, da tak projekt zahteva ogromno eksperimentiranja in kreativnosti. Vsem trem nam je bilo najbolj pomembno, da Habanero povlečemo iz 19. stoletja in jo preoblečemo v sodoben zvok, ki bo pritegnil mlajše poslušalce. Sama sem priredila večino linij in harmonske podlage, za produkcijo pesmi je ob upoštevanju mojih smernic poskrbel Luka, veliko linij in zvokovnih idej pa je prispeval tudi Žan,« je o ustvarjalnem poteku dejala Raiven.

Ustvarjalka nadaljuje svoje elektro-operne koncerte, premiero so pospremile stoječe ovacije v razprodanem Klubu Cankarjevega doma na dan žena. FOTO: INSTAGRAM

Aktualizacija Habanere je tako nov umetniški mejnik v njenem opusu, s pomočjo režiserke Tjaše Barbo pa je dobila tudi vizualno spremljavo v obliki besedilnega videospota. »Že od začetka sem vedela, da si za Habanero ne želim klasičnega videospota z zgodbo, ampak neke vrste vizualno podlago, ki bo podprla pesem. Nekaj ženstvenega in preprostega. Ker je Carmen že v 19. stoletju, ko je bila napisana, veljala za čisto feministko v moškem svetu, je bila ženstvenost glavno vodilo pri ustvarjanju videopodobe.

Tjaša Barbo, ustvarjalka videa, je znana ravno po rahlo retro in vedno senzualnem slogu, zato je bila izbira samoumevna,« je še razložila Raiven, ki je letos začela študij vloge Carmen v sklopu koncertne uprizoritve opere pod vodstvom maestra Georgea Pehlivaniana, s katero se bo predstavljala po slovenskih mestih to poletje.