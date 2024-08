Nora ptujska noč (FOTO)

Dominikanski samostan, ki skrbi, da kvaliteta vedno zmaga pred kvantiteto, je imel na enem najlepših vrtov koncert Tabuja. »So koncerti in je domač koncert,« je Katarina Samobor čustveno pozdravila domačo publiko. Dobro leto dni je frontmanka enega najbolj priljubljenih skupin pri nas. S svojo karizmatičnostjo in vokalom je začela dvigati zanimanje širše publike, kar se je videlo tudi na Ptuju, kjer je bil dogodek razprodan. V občinstvu je bila tudi njena družina. »To je moj tretji nastop v dominikancu,« je povedala 22-letnica in nagajivo nadaljevala: »Fantje tu igrajo šele prvič.«

»Naš program v Dominikanskem samostanu temelji na kakovosti, tudi ponudba pijač je bila na najvišji ravni, saj smo se poklonili našemu dobremu, nedavno preminulemu prijatelju Vinku Mandlu z izborom njegovih koktajlov,« je povedal vodja Dominikanskega samostana Pavel Magdić, ki napoveduje pester konec poletja: »V naš Sončni park konec septembra prihaja Parni valjak.«

Na ptujski tržnici je Milan Trol, nesojeni organizator nastopa Marka Perkovića - Thompsona, gostil Poletno Ptujsko noč, kjer je poleg Pop Designa nastopil tudi sam s svojim bendom Drugo dugme. Kot popestritev so na oder povabili še Damjana Murka.

