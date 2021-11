Ni verjela, da bo čez 15 let še vedno stala na odru

Glasbena kariera Darje Gajšek, ki je slovenski javnosti dobro znana tudi kot televizijska voditeljica, se zadnja leta strmo vzpenja. Letos ji je uspelo nekaj čudovitih metov, med drugim je na festivalu Melodije Istre in Kvarnerja v Opatiji s pesmijo Nevestica istarska navdušila občinstvo in z glasovi publike osvojila tretje mesto.

Pevka v teh dneh v svet pošilja nov album. FOTO: KATJA KODBA

V teh dneh, ko se neizmerno veseli izida novega albuma, ki ga je ustvarila v sodelovanju z ​Goranom Šarcem, se spominja svojih glasbenih začetkov, ko je bila komaj sedemnajstletno dekle. »Stara sem bila 17 let in sem nastopila v takratni televizijski oddaji Bodi zvezda. Trema? Seveda, in to kakšna! Pela sem pesem Ob meni si, ki jo v originalu izvaja skupina Petovio,« se spominja simpatična pevka. Za svoje uspehe in dosežke se lahko zahvali tudi očetu in mami, ki sta jo vseskozi spodbujala.

Zdi se mi, da še danes čutim, kako so se mi tresle noge, kako težko sem nadzirala glas in si želela samo eno, peti.

»Na tem nastopu sta bila ob meni tudi moja mami in ati, ki sta mi glasbo položila v zibelko,« je hvaležna Darja, ki iskreno prizna, da si takrat ni mislila, da bo čez petnajst let, torej danes, še vedno stala na odru. »Zdi se mi, da še danes čutim, kako so se mi tresle noge, kako težko sem nadzirala glas in si želela samo eno, peti. Glasba, oder in televizija, to je moje poslanstvo. Zato, ker me neizmerno osrečuje to, ko vidim, da vas moj glas spravi v dobro voljo, nariše nasmeh na obraz. Hvala vam za podporo v vseh teh letih!« se je še zahvalila svojim zvestim oboževalkam in oboževalcem.