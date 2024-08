Ne eno, Modrijani so na en mah izdali tri nove (VIDEO)

Po natanko letu dni so Modrijani spet razveselili s kar tremi novimi skladbami. Vse so izšle na isti dan, hkrati so za vse tri posneli videospote. In znova gre za zgodbo, ki se prepleta. Začne se s poroko, nadaljuje z zaroko in konča s poroko. Gre za valček z naslovom Moja hči, pesem Zate sem napisal melodijo ter pesem z naslovom Pa kaj. Vse tri so pripovedne, romantične in zasanjane in so se »srečale« po naključju.

»Prav zato smo se odločili, da jih posnamemo in predstavimo hkrati. Znova smo v istem dnevu posneli tudi vse tri videospote zanje. Videozgodbe si sledijo kot podoknica, zaroka in poroka. Vse tri pesmi so nastale na podlagi resničnih zgodb in izkušenj,« pravi frontman modrijanov Blaž Švab.

Sicer pa so Modrijani poslušalce prav tako s tremi polkami hkrati razveselili že lansko poletje, zanje pa posneli tudi videospote. Lani so bile to polke z naslovom Rada da, Trmoglavka in S tabo res rad, ki so se prav tako prepletale in tvorile skupno zgodbo.

Bližajo se srebrnemu jubileju

Glasbeno pot pletejo že 24. leto, kar pomeni, da se počasi bližajo srebrnemu jubileju. Blaž in Rok Švab ter Peter in Franjo Oset, ki so skupaj od vsega začetka, so povezani tudi družinsko, medtem ko se jim je pred petimi leti na odru pridružil še peti član, pevec Sergije Lugovski.

Blaž Švab razkriva, da so vse tri nove skladbe nastale po resničnih doživetjih. FOTO: osebni arhiv

»Valček Zate sem napisal melodijo, za katero je glasbo napisal naš Rok, besedilo pa Vera Šolinc, je podoknica, ki smo jo Modrijani na vajah peli že pred mnogimi leti, a je vse do danes nismo posneli. Zato smo zelo veseli, da je zdaj dobila svojo zvočno in videopodobo,« pravijo fantje.

Skladba Moja hči je posebna zato, ker je avtor glasbe in besedila Jože Umek, priredil jo je Martin Juhart. Prav ta valček je po odzivih poslušalcev sodeč naletel na največ pozitivnih kritik. Edinstvena in drugačna je tudi skladba Pa kaj, ki je v celoti avtorsko delo Franja Oseta, ki je vanjo vtkal svoje lepe življenjske izkušnje in prepoznaven glasbeni izraz. Videospote za vse tri pesmi so Modrijani posneli na prečudoviti domačiji Belica v Medani v Goriških brdih.

Rok Švab je avtor glasbe za pesem Zate sem napisal melodijo, ki je pravzaprav podoknica. FOTO: osebni arhiv

»V videospotih so sodelovali ljubitelji domače glasbe, prijatelji, ki nas sicer spremljajo na nastopih in veselicah, zato smo jih z veseljem povabili na snemanje. Skupaj smo preživeli čudovit poletni dan v Goriških brdih, se veliko pogovarjali in zabavali,« so po snemanju povedali Blaž, Rok, Franjo, Peter in Sergije, ki tudi letos večino poletja preživljajo na veselicah in poletnih oper air koncertih. Gostujejo pa ne le v številnih krajih po Sloveniji, temveč so nastopili tudi na Hrvaškem, v Avstriji in drugod. Modrijani napovedujejo še skorajšnji izid še ene poznopoletne polke, ki jo bodo predstavili v naslednjih tednih.