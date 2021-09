Navdihujejo ga športniki invalidi

Šport in glasba gresta že lep čas z roko v roki. To so potrdile tudi letošnje paralimpijske igre, ki jih je uspelo pod streho mojstrsko spraviti marljivim Japoncem. Slovenska odprava je šla na pot v deželo vzhajajočega sonca v ritmih parahimne Ta tempo, ki jo je lani pripravil slovenski raper Rok Terkaj - Trkaj.



»Pri nastajanju himne so mi bili v navdih športniki invalidi in preizkušnje, ki jih vsakodnevno premagujejo na svoji poti. Zdaj pa smo se v preizkušnji znašli vsi. Prav glasba nam lahko pomaga, da iz nje izidemo še močnejši. Naj vam prinese eksplozijo pozitivne energije, motivacije in samozavesti! Tudi v časih, ko moramo ostajati doma, naj drugačen teren ne bo izgovor, da opustimo šport!« je lani sredi aprila, na vrhuncu prvega vala covida-19, ob izidu komada Ta tempo povedal Trkaj.



Parašportniki in preostala športna sfera so sprejeli pesem, ki jo pogosto slišimo tudi v športnih dvoranah. Podpore glasbenikov so bili deležni tudi nemški paralimpijci. Za promocijo nemških športnikov je slovita nemška glasbena zasedba Rammstein posnela vrsto videoposnetkov, v katerih tekmovalci iz različnih paralimpijskih športov razpravljajo o motivaciji in poti, da postaneš prvak. V teh videih je izpostavljena njihova pesem Ich will (Želim, op. a.) iz leta 2001 z albuma Mutter.

