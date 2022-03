Natakarice so dobile himno, nanjo zaplesala tudi Salome

Primož Ilovar, Anže Zavrl in David Novak so trije znani glasbeniki, ki so se združili v skupino Gadi, ta pa nas že leta razveseljuje s številnimi skladbami, ki so med poslušalci vselej zelo zaželene in ne manjkajo na nobeni pravi veselici. Skladno s prihodom pomladi so Gadi ustvarili novo navihano polko z naslovom Natakar'ca.

S plesalkami Plesnega mesta so videospot posneli v prostorih Caffe bara Fur-či. FOTOGRAFIJI: ARHIV SKUPINE

Vodja skupine Primož Ilovar je melodijo ustvaril sam, pri besedilu pa je združil moči z Igorjem Pirkovičem. Skladbo si je Ilovar zamislil kot hvalnico vsem natakaricam, sam pa je po dolgem času prevzel tudi vlogo glavnega vokalista v kiticah. David in Anže sta poprijela za svoja instrumenta, ogrela glasilke in polka Natakar'ca je bila hitro posneta. Tudi ideja za videospot se je fantom porodila zelo hitro.

»Seveda natakaric pri nas ne manjka, mi pa smo angažirali odlične plesalke Plesnega mesta in za ambient izbrali odličen Caffe bar Fur-či, ki nam ga je njegovo osebje prijazno odstopilo,« pove Ilovar. Če sklenemo: lepa dekleta, glasba in super snemalna ekipa pod taktirko Andreja Pratnemerja so bile pravi recept za dobro počutje na snemanju videospota, kar potrjuje tudi energija, ki je vidna na končnem izdelku. »Včasih je še bolj veselo, če ti družbo dela nekdo, ki je pozitiven in ti z nasmehom postreže odlično kavico ali kapljico rujnega. In vse naše natakarice si nedvomno zaslužijo ne ene, temveč veliko himen. Eno takih smo s polko prispevali Gadi,« je misli strnil Ilovar, ki je na snemanju prevzel tudi vlogo tonskega tehnika.

Sicer pa smo lahko novo polko slišali že v oddaji Pri Črnem Petru, kjer je nanjo zaplesala tudi Salome, ki je kot natakarica nadomestila Sofijo (Aljo Prgin). Polka je izšla pod okriljem Založbe Mandarina.