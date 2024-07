Nastali po naključju in ostali

Da se marsikaj v življenju pripeti nepričakovano, potrjuje primer vokalnega kvinteta Aeternum, ki domuje v Žiških pri Črenšovcih v Prekmurju. Pet fantov, rojenih med letoma 1980 in 1984, je za en dan ustanovilo skupino, ta pa že 20 let navdušuje ljubitelje različnih zvrsti glasbe. Tomaž Gregorec, Blaž Černela, Mitja Horvat, Andrej Tibaut in Danijel Berden so se namreč 4. julija 2004 priložnostno zbrali za nastop na praznovanju 50-letnice Andrejevega očeta. Prej so vadili le dvakrat, a očitno je bilo to dovolj, da so se odločili nadaljevati delo.

Ko se danes z veliko spoštovanja ozirajo nazaj, so zelo ponosni, da še vedno delujejo v isti zasedbi. Njihov repertoar je širok in zaobjema skladbe resnejše in zabavnejše narave, z njim pa pogosto popestrijo prireditve tako na lokalni kot tudi državni ravni. Člani kvinteta Aeternum se z veseljem odzovejo povabilu na proslave in prireditve ob praznikih ter raznih jubilejih, kot tudi povabilom na svečane priložnosti. Njihovo poslanstvo je preprosto: zadovoljiti vsakega poslušalca, ki se rad predaja užitkom dobre glasbe.

»Na 20 let skupnega muziciranja smo izjemno ponosni. Poudariti želimo pomen prijateljstva in zaupanja, ki sta osnova naše motivacije. Unikatni trenutki, ki jih doživljamo ob prepevanju, so tisti, ki barvajo naše glasbene poti. Obljubljamo, da bomo še naprej muzicirali in ustvarjali. Hvala vsem za podporo in prisotnost v našem glasbenem svetu,« je ob okrogli obletnici skupine povedal umetniški vodja Aeternuma Andrej Tibaut.