Nashville častijo z besedami in melodijo (VIDEO)

Skupino Don Allen sestavljajo Alen, David, Alan in Dominik, ki so nekoč okušali koncertne odre v različnih slovenskih skupinah, nato pa so se odločili, da združijo moči in glasbeno pot nadaljujejo kot ena zasedba. Čeprav so po stažu še dokaj mladi, pa so dosegli velik uspeh že s prvo pesmijo z naslovom A million years, saj so jo posneli v londonskem studiu, v katerem so ustvarjali legendarni skupini Queen in Rolling Stones ter Amy Winehouse, Ed Sheeran in Adele.

Tokrat se skupina Don Allen v dinamični svet rock glasbe podaja z novo skladbo, v katero so združili navdihujočo pustolovščino, ki bo poslušalce popeljala naravnost v srce Nashvilla, v epicenter rock'n'rolla in glasbenega ustvarjanja v ZDA. Z enosmerno vozovnico v roki skupina raziskuje mesto, ki je sinonim za neskončne sanje o slavi, ljubezni, viskiju in življenju, ki ga ritmično določa rock glasba.

Nashville, imenovan tudi Music City, je za skupino Don Allen več kot le destinacija; je obljuba o izpolnitvi najglobljih glasbenih želja in strasti. V novi skladbi omenjeno mesto častijo z besedami in melodijo, ki odseva bogato zgodovino rock'n'rolla, lepoto nashvilskih deklet, legendarni viski ter ulice, ki so dom glasbene umetnosti.

Domovina vsakega rockerja

Nova skladba odseva čustva in vizije, ki so jih fantje zbrali v letih ustvarjanja in izvajanja. »Nashville ni le geografska lokacija, je duhovna domovina vsakega rockerja, tam glasba ne pomeni le kariere, temveč je tkanina vsakdanjega življenja. Življenje se prepleta z glasbo v nešteto glasbenih trgovinah, barčkih, ki v resnici služijo kot rock'n'roll klubi, in ob neumorni živi glasbi, ki odzvanja vsak dan, vsako uro,« pravijo fantje, ki se s to skladbo, ki je tretja v njihovi karieri, vračajo k zvoku zlatih časov rock'n'rolla 80. let.

Namen je bil ustvariti nekaj, kar bi poslušalcu dalo občutek pristnosti in časovne umestitve, kot da bi bil del zgodovinske glasbene ere, opazoval Nashville s kitaro gibson in kozarcem jacka na znamenitem Broadway Streetu. V nasprotju s prejšnjimi projekti, ki so jih Don Allen ustvarjali v prestižnih londonskih studiih, tokrat skupina stavi na lastno avdioprodukcijo, kar dodaja nov sloj avtentičnosti in osebnega pridiha njihovi glasbi.

Videospot za skladbo je bil posnet med živim nastopom, kar poudarja prepričanje skupine, da sta prava energija in duša skladbe najbolje ujeti v surovosti in neposrednosti nastopa v živo. S projektom ne le častijo Nashville in njegovo neprecenljivo vlogo v svetu glasbe, ampak tudi vabijo poslušalce, naj se jim pridružijo na poti v srce rock'n'rolla z enosmerno vozovnico, ki obljublja potovanje ne le skozi prostor, ampak tudi čas.