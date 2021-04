Naj harmonikarka Natalia

Nejc Pačnik, mentor z odličnimi referencami in številnimi nagradami, s svojo varovanko Natalio po Avsenikovem tekmovanju, kjer je prav tako osvojila zlato priznanje. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Finale

100

zmag že ima na različnih tekmovanjih.

Za to je pa zaslužna moja stara mama, ki me je nenehno spodbujala k temu. In sem si rekla: zakaj pa ne. In tako je harmonika sčasoma postala del mojega vsakdana!

Od tam, od koder prihaja 14-letna, je tudi, ki je prav tako eden najuspešnejših harmonikarjev pri nas, obenem pa je mentor mlade Natalie, ki se lahko pohvali že s številnimi priznanji na različnih tekmovanjih. Tudi z zlatim priznanjem na Avsenikovem tekmovanju in državnem prvenstvu, ki ga organizira Zveza diatonične harmonike Slovenije.Pred kratkim je Natalia, ki letos zaključuje osnovno šolo, v prostem času pa se najraje druži s prijatelji, raziskuje po spletu in drsa, dosegla nov mejnik. Osvojila je namreč naziv naj harmonikarke Golice. Na omenjeno tekmovanje, ki je potekalo v več sklopih, se je prijavila že lani, za ta laskavi naslov pa se je od novembra potegovalo kar 50 harmonikarjev in harmonikark. Gledalci so lahko vsak teden glasovali za pet harmonikarjev, le eden ali ena z največ glasovi se je uvrstil v nadaljnji krog.Natalia se je na tekmovanje v prvi vrsti prijavila zato, da bi pridobila nove izkušnje in postala bolj suverena tudi pred kamerami. Ne nazadnje pa tudi zato, da jo bo slišalo in spoznalo čim več ljudi. Še posebno zanimivo je bilo na začetku tekmovanja, saj je bilo treba zaradi covid ukrepov skladbe posneti doma. Ob napredovanju iz kroga v krog pa je postajalo vse bolj napeto, priprava in izvajanje novih skladb sta bila vse težja.Ne nazadnje je tudi mentor Nejc Pačnik zahteval vse večjo doslednost in natančnost izvedbe. A s trdim delom je Natalii po nekaj mesecih uspel preboj v finalno oddajo, kjer je med vsemi sodelujočimi po skupni oceni komisije in glasovih gledalcev prevzela vodstvo na lestvici skupnega seštevka. V superfinalu na televiziji Golica TV so se 5. marca zbrale tri superfinalistke, in sicerin Natalia Jakop. Vsaka od njih je izvedla po eno skladbo. Natalia se je tudi v finalni oddaji najbolje izkazala in osvojila laskavi naziv naj harmonikarke Golice.»Njen uspeh je povsem zaslužen, saj sta z glasbo sopotnici že od mladih nog. Že kot majhna deklica je rada kaj zapela, pri osmih letih pa se je prvič srečala z diatonično harmoniko,« nam pove njen mentor Nejc Pačnik. In kako je sploh prišla na idejo, da bi igrala harmoniko? »Za to je pa zaslužna moja stara mama, ki me je nenehno spodbujala k temu. In sem si rekla: zakaj pa ne. In tako je harmonika sčasoma postala del mojega vsakdana in skoraj ne mine dan, da ne bi raztegnila meha,« nam zaupa simpatična Natalia, ponosna na svojega mentorja, dvakratnega svetovnega prvaka, ki je združil zmage na vseh največjih tekmovanjih v igranju na diatonično harmoniko (absolutni zmagovalec Zlate harmonike Ljubečne 2008, 2009, absolutni evropski prvak 2007, mladinski svetovni prvak 2009, absolutni svetovni prvak 2015).Skupaj je zmagal na več kot 100 tekmovanjih, že osmo leto pa v svoji glasbeni šoli Pačnik prenaša znanje na mlade, ki dosegajo izjemne rezultate.