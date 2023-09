Na TV program prihajata dve posebni oddaji o legendarni slovenski glasbi

Avsenikova glasba je pisala glasbeno zgodovino. Delovanje Ansambla bratov Avsenik z njihovim edinstvenim zvokom se je začelo leta 1953, od takrat pa sta postala ansambel in njihova glasba svetovno znana in priljubljena glasbena znamka. Letošnje leto torej glasbeni slog, ki sta ga ustvarila brata Slavko in Vilko Avsenik, praznuje 70-letnico obstoja. Sašo Avsenik s svojim ansamblom že več kot desetletje nadaljuje tradicijo dedka Slavka, letošnje leto pa je v celoti v znamenju proslavljanja, ne le doma, tudi na tujem. Zato so se podali na turnejo po večjih avstrijskih mestih, kjer na koncertih, poleg že znanih, predstavljajo tudi nove melodije. Program živahnih polk in melanholičnih valčkov ob številnih presenečenjih in vznemirljivih zgodbah obljublja vrhunsko glasbeno poslastico!

Pomembnemu jubileju Avsenikove glasbe se bodo v teh dneh poklonili tudi na TV Slovenija, kjer so posneli dve oddaji. Na prvem programu TV Slovenija ju bodo predvajali ta petek, 15. septembra, in prihodnji petek, 22. septembra, ob 20. uri. »Letos nam žal ni uspelo pripraviti festivala Slovenska polka in valček, zato smo se odločili, da vse sile in misli usmerimo v jubilej Avenikove glasbe, ki je tudi po 70 letih še kako živa med ljudmi. Zanimivo je, kako se nekateri še danes trudijo, da bi to glasbo ignorirali, čeprav bi lahko bili nanjo izjemno ponosni. Vsaj toliko, kot so ponosni nanjo v tujini, kjer še vedno privlači množice ljudi,« pravi urednik za narodno-zabavno oddajo na RTV Andrej Hofer, avtor, scenarist in voditelj jubilejnih oddaj.

Njihova glasba, sploh Na Golici, ki je znana po vsem svetu, odmeva tudi ob raznih športnih uspehih pri nas, polko z naslovom Planica, Planica vsako leto slišimo v dolini pod Poncami. Glasba naj ne bi delila ljudi, ne po veri ne po strankarski pripadnosti, statusu in še čem. Kot bomo lahko slišali v oddaji reči Saša Avsenika: »Glasba ne pozna ne levih in ne desnih!«

Posnetki iz arhiva

V oddajah bodo sodelovali tudi Avsenikovi Sašo, Grega ter Monika. »Premierno bomo predstavili tri sveže videospote – skladbe Ena bolha za pomoč v izvedbi Ansambla Saša Avsenika, Pod cvetočimi kostanji v izvedbi Veselih svatov s Tjašo Hrovat Steklasa in Matjažem Vlašičem ter Venček Avsenikovih uspešnic v izvedbi Slovenskih zvokov,« razkriva Hofer.

Bogat arhiv TV Slovenija hrani številne mejnike v glasbeni zgodovini. Izbrali so nekaj utrinkov s koncerta v Hali Tivoli ob 30-letnici ansambla: Venček uspešnic Franca Koširja, Gala koncert Avsenikov iz Bele dvorane v Velenju: Venček polk v izvedbi Gašperjev z Vero Šolinc, koncerta Ne sveti zvezda v noč svetleje (s pevci popularne glasbe), koncerta Avsenik s Simfoniki RTV SLO iz leta 2017, videli bomo odlične izvedbe melodij bratov Avsenik iz oddaje V petek zvečer: Otoček sredi jezera – Avsenikov tercet, Lepe ste ve, Karavanke – Klemen Torkar in Eva Černe Avbelj, Tam, kjer murke cveto – Eva Boto, Kaja Humski in Nuša Derenda, Vivere – Prelepa Gorenjska.

Videli bomo lahko tudi odlomke s tridnevne prireditve Narodno-zabavni vikend v Begunjah, ki ga vodi Niko Legat s svojim ansamblom Veseli Begunjčani. Zgodbe in spomine na velikana domače glasbe bodo pripovedovali Bojan Lugarič, Vinko Šimek, Smiljan Greif, Kristijan Šmid, Alfi Nipič, Jožica Svete, Igor Podpečan, Jure Ivanušič, Tomaž Guček, Marija Ahačič Pollak, Dušan Hren, Igor Pirkovič, Patrik Greblo ter Andrej Bergant. Pozdravili nas bodo oboževalci te glasbe iz Avstrije, Švice, Nemčije, navezali pa bodo tudi stik s Slovenci v Argentini ter ZDA. Za bogat fotografski arhiv je poskrbel Simon Golobič.