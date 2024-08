Na prvi koncert ima lepe spomine

Po dveh letih se na Ljubljana Festival vrača perujski tenorist Juan Diego Flórez. S Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko ukrajinske dirigentke Oksane Lyniv je že navdušil na 70. ediciji festivala. Od svojega debija leta 1996 na Rossinijevem opernem festivalu v Pesaru je nastopil v vseh večjih opernih hišah v Milanu, Berlinu, Salzburgu, New Yorku, Zürichu in na Dunaju.

Leta 2009 je bil nominiran za grammyja za album Bel Canto Spectacular. Tokrat bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma z najslavnejšimi romantičnimi arijami 19. stoletja ponovno zablestel njegov tenorski glas.

Ko ste pred dvema letoma nastopili na Ljubljana Festivalu, ste poželi stoječe ovacije. Kakšni so vaši spomini na Ljubljano?

Na svoj prvi koncert v Ljubljani imam lepe spomine. Počutil sem se zelo dobrodošlega s strani festivala ter sijajnega in razgledanega občinstva. Bila je čudovita glasbena izkušnja in zelo sem užival v nastopu z dirigentko Oksano Lyniv in Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Navdušen sem, da bom spet nastopal z njimi in občinstvu predstavil nov program, vključno s čudovitimi opernimi arijami in orkestrskimi skladbami.

Ste si ogledali mesto? Kaj vam je bilo v Ljubljani najbolj všeč?

Zadnjič sem imel priložnost iti po mestu in me je navdušila njegova arhitektura, še posebno mostovi čez reko. Spomnim se tudi, da je bilo zelo prijetno vzdušje in veliko ljudi na ulicah.

Predvidevam, da ste ves čas na poti. So potovanja dobra ali slaba stran vašega dela?

Potovanja so del mojega življenja in zelo sem se jih navadil. V koncertih zelo uživam, saj lahko v kratkem času obiščem različna mesta in srečam tako raznoliko publiko. Seveda sta lahko pripravljanje kovčkov in preživljanje veliko časa na letalih in avtomobilih naporna, vendar je vredno, ko gre za koncert in lahko ustvarjam glasbo.

Kako ste preživeli letošnje poletje? Ste bili kje na dopustu?

Poleg nekaj kratkih izletov sem poletje preživel v Pesaru, kjer sem debitiral z vlogo Oresteja v Ermione, čudoviti Rossinijevi operi. Zelo sem užival v času Rossinijevega opernega festivala, kjer sem tudi umetniški vodja, srečeval sem se s prijatelji in sodelavci ter imel priložnost obiskovati različne opere in koncerte. V prostem času sem zelo užival tudi v igranju tenisa.

Na koncertu Ljubljana Festivala se nam boste predstavili z nekaterimi najbolj znanimi romantičnimi arijami 19. stoletja. Kaj lahko pričakujemo?

Prvi del programa bo posvečen belcantu, vključno z orkestralnimi skladbami in arijami opere, kot sta Bellinijeva Capuleti in Montegi ali Donizettijev Roberto Devereux. V drugem delu bom izvedel dve čudoviti francoski romantični ariji ter impresivni ariji Dva Foscarija in Luisa Miller Giuseppeja Verdija. Velika razlika je, na primer, med arijo Ermione od Rossinija in arijo Fausta od Gounoda, v slogu in vokalnosti. Počutim se zelo srečnega, da lahko pojem različne sloge in skladatelje ter tako prenašam različna čustva.