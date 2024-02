Andrej Hofer nam je ekskluzivno razkril, da bo ob petkih zvečer na sporedu ta nova oddaja

Ugibanj je konec. Vse od decembra, ko se je s televizijskih zaslonov poslovila oddaja V petek zvečer, ki sta jo vodila Blaž Švab in Melani Mekicar, so se številni pritoževali, da na nacionalni televiziji ni prostora za slovensko, domačo glasbo, ki je del naše identitete in jo cenijo povsod po svetu. Zdaj razkrivamo, da se na zaslone vrača oddaja, ki prinaša mešanico elegantnega, zabavnega, modernega šova, tudi s harmoniko.

»Imenovala se bo Glasbeni pozdrav, prva pa bo na sporedu v petek, 15. marca, ob 20. uri na prvem programu Televizije Slovenija,« nam je ekskluzivno razkril Andrej Hofer, urednik oddaj s 25-letno kariero, ki je tudi 16 let komentator Pesmi Evrovizije. Hofer bo osrednji voditelj vseh 26 oddaj, ki se bodo letos zvrstile ob petkih zvečer. Urednica oddaje je Ana Benkovič, ki bo skupaj s Hoferjem bdela nad celotnim dogajanjem, oba sta tudi scenarista, medtem ko bo režiser perspektivni in mladi Aljaž Bastič, ki ga bodo v nadaljevanju snemanj gotovo menjali še drugi.

Tjaša Hrovat Steklasa in Uroš Steklasa sta izjemno priljubljena glasbenika, ki sta nedavno razprodala Cankarjev dom. FOTO: Osebni Arhiv

V prvi oddaji Glasbeni pozdrav bo osrednja gostja Tjaša Hrovat Steklasa, ki bo zapela z življenjskim sopotnikom Urošem, ta je tudi avtor vseh njunih uspešnic. V studio Televizije Slovenije bosta prišla po nedavno razprodanem koncertu v ljubljanskem Cankarjevem domu, za katerega so vstopnice pošle v 36 urah.

»Na pogovornem kavču v studiu 2 se jima bo pridružil še drugi osrednji gost. To bo Janez Per, nekdanji župan Mengša, godbenik, oče, kmet in izjemen človek, mojster baritona in prešernega nasmeha ter maskota in vodja Alpskega kvinteta, ki se počasi približuje šestim desetletjem delovanja. In gotovo bo kaj več povedal tudi o pripravah na ta jubilej,« pravi Hofer.

V glasbenem tercetu Alpskega kvinteta je tudi Oto Pestner, ki je lani prestopil 55. leto solistične kariere, zato bodo gostili tudi tega zlatega dečka Slovenske popevke s pomladno in zimzeleno uspešnico, ki jo pojejo vse generacije. Sodelovali bodo še mladi in navihani Prebrisani muzikanti ter akademsko izobražena glasbenika in vokalista Eva Černe in Klemen Torkar z ljudsko skladbo, ki sta jo posnela ponovno, po letu 2016, samo za omenjeno oddajo.

Spremljali bomo dogajanje na narodnozabavnih in festivalskih odrih po Sloveniji, gostili festivalske nagrajence, mlade sestave ter posameznike, ki z avtorsko glasbo puščajo sled v slovenskem medijskem prostoru.

Spomini na stare čase

Glasbeni pozdrav bo enourna oddaja, v kateri bodo postavljali v ospredje ustvarjalce narodnozabavne glasbe, tako pevce, pevke, skupine, avtorje kot tudi izvajalce, ki oblikujejo svet domače glasbe in ga s svojo popularnostjo ter prepoznavnostjo bogatijo.

»Naša osnovna ideja in vizija bo, da bomo spremljali dogajanje na narodnozabavnih in festivalskih odrih po Sloveniji, gostili tudi festivalske nagrajence, mlade sestave, ki se pojavljajo na glasbenem prizorišču, ter posameznike, ki z avtorsko glasbo in prav takim pristopom puščajo sled v slovenskem medijskem prostoru,« napoveduje Hofer. In še, da bodo nagovarjali tako starejšo populacijo kot mlade, ki so jim bližji novodobni mediji, kot sta facebook in instagram.

Videli bomo tudi Prebrisane muzikante, predstavnike mlajše generacije, ki obožuje narodnozabavno glasbo. FOTO: Arhiv Ansambla

»Poudarek pa bo tudi na nostalgiji in spominu na stare čase in vzporedno primerjava s sodobnim, aktualnim utripom dogajanja,« še razkriva Hofer, ki bo v vsaki oddaji klepetal z osrednjimi gosti, obujal spomine tudi na črno-bele čase, primerjal življenjske zgodbe »nekoč in danes«, našel pa se bo tudi prostor za krajše humorno-razvedrilne igre, v katerih se bodo lahko pomerili tudi gledalci.

»Predvsem pa oddaja ostaja zvesta rednim gledalkam in gledalcem naše televizije, ki so tej glasbeni zvrsti naklonjeni, se z njo identificirajo in si krajšajo večerne ure. Ob nedeljskih reprizah Glasbeni pozdrav ne zanemarja širokega avditorija poslušalcev, ki se po nedeljskem kosilu ritualno še vedno zberejo na družinskih praznovanjih, jubilejih, srečanjih, kot tudi mnogih Slovenk in Slovencev, ki s to glasbo ohranjajo vez z domovino, ob spremljanju naših vsebin iz tujine prek spleta – iz Avstralije, Argentine, ZDA, Kanade in drugod,« sklene Hofer.