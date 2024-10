Na koncertu skupine, ki jo imajo za eno najboljših pri nas, se je trlo zanimivih obrazov (FOTO)

Avtomobili so ena najboljših slovenskih glasbenih skupin, ki so v živo oziroma na odru še boljši kot v večernem radijskem programu. Njihova gonilna sila, brata Marko in Mirko Vuksanović, pa si tega, da bosta kar 42 let privabljala občinstvo na svoje nastope in koncerte, zagotovo nista predstavljala. Še vedno so tradicionalisti, frontman Marko Vuksanović je pred leti celo dejal, da je bil do izdaje kasete precej skeptičen, saj ni vedel, kaj naj z njo počne.

Šala Vuksanovića

Avtomobili skozi leta ostajajo enaki in zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku in ne razmišljajo o novodobnih prehodih. Ne nazadnje so nanizali številne uspešnice, ki so se ohranile skozi desetletja. »Hvala, ker nas zvesto spremljate. Mi se imamo morebiti celo malo bolj prijetno od vas, kajti pobrali smo vstopnino,« se je Vuksanović pošalil na odru mariborskega Vetrinjskega dvora, kjer so nastopili konec minulega tedna. Pod odrom se je trlo zanimivih obrazov, ki jih v Mariboru sicer ne vidimo pogosto na istem mestu.

Iztok Kočevar, Karneval Band, Igor Fekonja - Feki, organizator in producent Festivala Lent, Dejan Ozimič, solastnik SoundBiroja, ter Miran Hercog, ozvočevalec in postavljalec kaminov FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Večkratni državni prvak v reliju Tomaž Kavčič in večkratni prvak v pub kvizih Grega Kegl nista izpustila nobenega koncerta v zadnjih 25 letih. Tam so bili tudi vsi ozvočevalci iz Maribora, kulturniki in glasbeniki, ki so brez vsakršne zavisti Avtomobile označili za enega najboljših slovenskih živih bendov. Brata Vuksanović se z ekipo decembra selita v Kino Šiška, kjer bodo proslavili 42. obletnico delovanja.

Večkratni državni prvak v reliju Tomaž Kavčič, (ob njem Grega Kegl) pravi, da so Avtomobili v njegovo življenje prišli pred avtomobili. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Karikaturist Simon Sanda, kostumografinja Suzana Rengeo in Matjaž Šorli iz A1 FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Producentka SNG Maribor Mateja Kožuh s partnerjem Damirjem Lešnikom FOTO: MP Produkcija/pigac.si