Na filmska platna prišel epski film Oppenheimer in navdušil znane Slovence (FOTO)

Oppenheimer, vročična triurna potopitev v življenje vodje projekta Manhattan, fizika J. Roberta Oppenheimerja, ki ga vrhunsko odigra Cilian Murphy, je potovanje do strašnega razkritja božanske moči – tako Oppenheimer namreč imenuje svoje lastne vizije o nastanku atomske bombe.

Režiser Christopher Nolan, eden najdonosnejših režiserjev v zgodovini, s tem pa tudi eden najslavnejših in najvplivnejših filmskih ustvarjalcev svojega časa, je o filmu na konvenciji CinemaCon povedal: »Ne poznam nobene bolj dramatične zgodbe, pri kateri bi bilo več na kocki.« Seveda, saj je film vreden kar dobrih 100 milijonov dolarjev. A po prvih ogledih so obeti dobri in Nolan se nima česa bati. »Če vam je to všeč ali ne, J. Robert Oppenheimer je najpomembnejša oseba, kar jih je kdaj živelo. Ustvaril je svet, v katerem živimo, v pozitivnem in negativnem smislu. Njegovo zgodbo je treba videti, da bi ji verjeli,« je še poudaril Nolan, ki je bil pri projektu ne samo režiser, ampak tudi scenarist in koproducent.

V Oppenheimerju igrajo še Matt Damon, Robert Downey Jr. in Emily Blunt. V stranskih vlogah bomo videli tudi Ramija Maleka in Florence Pugh. Film, ki načenja težke teme in tako znanstvena kot moralna vprašanja.

