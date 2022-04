Na Evrovizijo s prenovljenim Diskom (VIDEO)

Mlada glasbena skupina LPS se s pesmijo Disko kmalu odpravlja v Torino, pred tem pa so javnosti predstavili izjemen videospot za pesem, s katero bodo Slovenijo zastopali na Evroviziji.

Pod peresom Mance Matelič, sošolke dveh članov zasedbe, je tako nastal strip, nato pa pod taktirko montažerja Žana Žvižeja videospot za skladbo, s katero se skupina LPS podaja v boj za evrovizijski finale.

»Zelo smo veseli, da je naša skladba Disko dobila še videopodobo. Zdi se nam neprecenljivo, da so videospot ustvarili mladi, ki so poleg tega še naši zelo dobri prijatelji. Prav tako smo skladbo napisali sami. S tem bi radi dokazali, da mladi zmoremo, in pokazali drugim, da je edino, kar je pomembno za uresničitev svojih sanj, le upati si,« so pred premiero videospota za MMC povedali člani zasedbe LPS, ki se bodo na začetku maja v Torinu predstavili na evrovizijskem odru.

Stripovske podobe so delo ilustratorke, sošolke Filipa (pevec) in Gašperja (bobni) Mance Matelič, ki je pred časom že navdušila mojstre risank, saj je njeno objavo animirane risbe junakinje Star iz istoimenske risanke na svojem profilu na instagramu delila kar produkcijska hiša Disney.

»Novica, da za skupino LPS ustvarim strip, me je nadvse razveselila. Prav tako sem se veselila, da bom lahko pri projektu sodelovala s prijateljem Matevžem. Pri projektu sem lahko preizkusila svoje risarske sposobnosti, saj zaradi bližajočega se roka oddaje nisva imela veliko časa. S končnim delom sem zadovoljna in navdušena, da bom lahko projekt oddala v svojo mapo za nadaljnji študij,« je s končnim izdelkom zadovoljna mlada ilustratorka Manca.

Da je strip zaživel, je poskrbel montažer in Žigov brat Žan, ki je pred kratkim magistriral na AGRFT (smer filmska in televizijska montaža). Žan spada med najvidnejše člane mlade slovenske generacije filmskih ustvarjalcev in je prejemnik številnih nagrad.