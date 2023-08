Mojstrica kabareta je navdušila Slovence (FOTO)

Festival Ljubljana je v minulih dneh gostil slovito Ute Lemper, vsestransko nemško umetnico, ki se je uveljavila na koncertnih in gledaliških odrih ter pri različnih filmskih produkcijah. V Poletnem gledališču Križank jo je spremljal Slovenski mladinski orkester pod taktirko dirigentke Žive Ploj Peršuh. S svojimi projekti je gostovala na številnih prestižnih svetovnih odrih in sodelovala z najrazličnejšimi priznanimi orkestri.

Nihče ne bi rekel, da je Ute letos dopolnila 60 let, njena energija je namreč zaobjela Križanke.

Med njenimi odmevnejšimi projekti sta Forever, poklon čilskemu pesniku Pablu Nerudi (njegove pesmi je sama uglasbila), ter precej drugačen kolažni projekt Bukowski, z neoavantgardnim zvočnim kolažem interpretirana poezija Charlesa Bukowskega. Trenutno se posveča skladateljskemu delu, in sicer uglasbitvi besedil Paula Coelha oziroma izbora tekstov iz njegove knjige Rokopis iz Akre. Čeprav se njeno ime sicer povezuje predvsem z žanrom kabareta, je njen repertoar zelo širok in je cenjena predvsem zaradi svojih interpretacij pesmi in songov Kurta Weilla in Bertholda Brechta.

Za uvod smo Slovenci slišali Tri plesne epizode iz muzikala On the Town, znamenito skladbo Milord Édith Piaf in nekaj pesmi Jacquesa Brela, v nadaljevanju pa izbor raznorodnih kompozicij, med drugim tudi zimzeleno Blowin' in the Wind Boba Dylana. Presunjeno in vidno ganjeno občinstvo jo je pospremilo z bučnim aplavzom in stoječimi ovacijami. Zagotovo je njen nastop ena izmed vidnejših točk Festivala Ljubljana in si ga bomo nedvomno zapomnili.