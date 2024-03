Modrijani so si v besedilu privoščili svojega Franja: videospot že postal senzacija (VIDEO)

Toliko nenavadnih in navihanih prizorov, kot jih lahko vidimo v videospotu za priredbo pesmi avtorjev Andreasa Freia, Bernharda Wittgruberja, Lukasa Plöchla, Marca Graberja, Michaela Hutterja, Romana Pizia in Romana Wüthricha, že dolgo nismo videli v kakšnem našem videospotu. Tokrat gre za skladbo Bi te, bi te …, ki so jo nedavno skupaj posneli člani Modrijanov in ansambla Stil.

Zgodba o njihovem sodelovanju sega v december, ko so za silvestrovo skupaj igrali v Šoštanju. Stilovcem se je med vožnjo proti Šoštanju porodila ideja, da bi skupaj z Modrijani posneli priredbo skladbe, ki so jo ravno tisti večer vrteli na eni od radijskih postaj in jim je ostala v ušesu.

»Vsi smo zelo dobri prijatelji. Poznamo se že vrsto let. Poznali so se že naši starši. Družita nas tudi divji štajerski temperament in neizmerna strast do glasbe. Skupni nastopi so obrodili tudi prvo glasbeno sodelovanje. Posneli smo polko Bi te, bi te ..., ki je priredba tuje pesmi z originalnim naslovom Berghain, v izvedbi glasbene zasedbe Fäaschtbänkler. To je hkrati dokaz, da glasba povezuje glasbenike in različne države in ne pozna meja. Zato hvala prijateljem glasbene skupine Fäaschtbänkler, da so dovolili priredbo in objavo pesmi,« pravita frontman Stila Franc Gašper Jazbec in modrijan Blaž Švab.

Priredbo so posneli v studiu M-Media Recording pri izvrstnem producentu Tadeju Miheliču, videospot pa v sodelovanju z ekipo videoprodukcije Globus Videos pod režisersko taktirko Žige Gjura in Davida Drenškija, kot producenta pa sta se pod njega podpisala nekdanji član skupine Game Over Steffanio in Sandra Auer. Za zgodbo sta poskrbela Žiga Gjuro in modrijan Sergije Lugovski. V videospotu vidimo energična dekleta, in sicer Žano Božič, Ajdo Andrejko, Hano Aškerc, Katarino Lesjak, Manjo Gregorc, Tajo Kariž, Pio Erjavec, Tamaro Podgoršek Tomažin in tudi enega fanta, Tima Andrića.

Zahvala policiji

»Posebna zahvala gre Slovenski policiji, ki nam je omogočila varno snemanje in uporabo policijskega vozila,« razkriva Švab. Sicer pa so kadre snemali ob Šmartinskem jezeru, v tamkajšnjem baru Twins v Celju, pa tudi na Kopah v Holcer pubu, avtomobile, s katerimi so uprizorili manjši karambol, pa jim je priskrbela Avtovleka Rogel iz Šmartnega ob Paki.

In kako zveni besedilo skladbe Bi te, bi te …? »Z Modrijani smo šli v soboto mal' ga žurat, vsi so se usedli zadi', pa sem mogu furat', Serdžo želel si je mega zabave, pa šli smo tja, kjer so punce ta prave. Vse je ok, vse b'lo je gud, dokler ni Franjo na žurki se zagledo v lepo malo Anjo, Rok pa kot zmeri naheca naš'ga Petra, da skupi' Franjotu pokažeta malo vetra. Anja, Anja, Franjo rad bi te zapecu, pa je zajeclu'! Bi te, bi te, bi te, bi te, bi te …«

Videospot je že postal glasbena senzacija, saj je v samo treh dneh dobil več kot 100.000 ogledov.