Ministrstvo dalo zeleno luč za Magnificov koncert v Tivoliju, a prepozno

Kot smo že poročali, bo Magnifico s koncertom, ki ga je napovedal za 31. avgust ob 30-letnici glasbenega delovanja, nastopil v Stanežičah. Lokacijo so našli po tem, ko se je zataknilo pri pridobivanju dovoljenja za izvedbo koncerta v parku Tivoli, kjer je bil predviden.

Po poročanju Dela pa je zdaj ministrstvo za naravne vire in prostor razveljavilo zavrnitev izdaje soglasja za izvedbo Magnificovega koncerta v Tivoliju in mu izdalo dovoljenje za izvedbo, a je glasbenik prireditev že prestavil na novo lokacijo.

Na ministrstvu so v odločbi zapisali, da »odločba dejansko nima razlogov za zavrnitev, primerljivo prireditev DM tek za ženske, na primer, na istem travniku dovoljuje že vrsto let. Razlika je morda le v tem, da na DM teku nastopajo Čuki, na predmetnem koncertu pa Magnifico z gosti, kar pa bi moralo biti stvar glasbenega okusa in ne razlog, da se ena prireditev dovoli, druga pa ne.«

Igor Arih, Magnificov menedžer, je za Delo potrdil, da koncert vsekakor bo v Stanežičah, ne v Tivoliju. Dejal pa je še, da odločitev ministrstva pritrjuje njihovi pritožbi, da je zavod za varstvo narave arbitrarno odločal v primeru organizacije koncerta v Krajinskem parku Tivoli.