Miha in Robi kar s harmoniko na fakulteto

Pred sedmimi leti sta harmonikarja Miha Debevec na diatonični in Robi Novak na klavirski harmoniki kot duo Spopad harmonik nastopila v Hongkongu. To je bil njun prvi skupni in hkrati zelo prestižni nastop v javnosti. Pred dnevi pa sta znova združila moči in nastopila na slavnostnem dogodku fakultete za elektrotehniko.

Leta 2016 sta igrala v Hongkongu na mednarodnem sejmu vina in žganih pijač. FOTO: OSEBNI ARHIV

Kot nam je povedal Miha, ki prav zdaj išče stalnega sodelavca za svoj duo, bi z Novakom, ki ima tudi svoj narodno-zabavni ansambel, z veseljem še sodeloval, a žal ima izvrstni glasbenik preveč obveznosti, zato moči združita zgolj občasno. Spomnimo, da sta v Hongkongu nastopila na prestižnem dogodku, mednarodnem sejmu vin in žganih pijač, ki je eden največjih sejemskih dogodkov v Aziji in v svetovnem merilu, na njem pa se je predstavljala tudi Slovenija. Udeležil se ga je tudi takratni minister Dejan Židan z delegacijo, med povabljenimi pa so bili visoki gostje, med njimi guverner province Hongkong, veleposlanik RS v Pekingu ter številni pomembni politični in gospodarski predstavniki. »Kitajci so naju z Robijem sprejeli z navdušenjem, tudi zato, ker sva na unikaten način predstavila našo slovensko glasbo. Njihov odziv je bil izjemen,« je takrat dejal Debevec. Nazadnje je v duu Spopad harmonik sodeloval z Dejanom Kušerjem, sicer Laščanom, ki je letos prejel Aškerčevo priznanje, ki ga občina Laško podeljuje za izjemne dosežke na področju kulture. Kušer je profesor harmonike na Glasbeni šoli Celje. Še prej pa je Debevec kar nekaj let nastopal s harmonikarjem Tomažem Rožancem.