Meryl Streep bo znova stopila v čevlje hudičevke

Gospodovalna, vzvišena, pretirano zahtevna, zastrašujoča in – vsaj na prvo žogo – že ledeno hladna šefica Miranda Presley se vrača. A medtem ko je bila modno ozaveščena hudičevka, ki jo je v komediji Hudičevka v Pradi briljantno odigrala Meryl Streep, v originalu iz leta 2006 najvplivnejša ženska v svetu mode, ki je vrata v ta svet z eno samo besedico odpirala in zapirala, bo njena prej bleščeča kariera v prihajajočem filmskem nadaljevanju menda v zadnjih izdihljajih.

Hudičevka v Pradi, nad katero je režijsko taktirko vihtel David Frankel, je bila velikanski hit. Ob zmernem proračunu 41 milijonov je v kinoblagajne namreč prinesla skoraj osemkrat več, približno 327 milijonov, vloga peklenske šefice pa je Streepovi prinesla zlati globus in že dvanajsto oskarjevsko nominacijo.

Meryl Streep je bila v vlogi ukazovalne, z ničimer zadovoljne urednice briljantna. FOTO: Press release

Pri tem velja omeniti, da je marsikdo imel Frankla za skoraj norega, ker je Mirandino vlogo zaupal Streepovi. »Govorili so mi, da sem zmešan, saj da Meryl še enkrat samkrat ni bila smešna. Grozno so se motili. Je smešna in zabavna, to je bila zgolj vloga, v kakršni je ljudje še nikdar niso videli.«

Ob velikem uspehu originala je bilo nadaljevanje verjetno le vprašanje časa, zdaj pa so se ti mlini pri filmskem studiu Disney vendar začeli vrteti. Režijo naj bi vnovič prevzel Frankel, scenarija pa naj bi se spet lotila Aline Brosh McKenna, ki je že pred 18 leti v scenarij predelala knjigo Lauren Weisberger, ki je, preden je prijela za pisateljsko pero, delala kot pomočnica Anne Wintour, urednice modne biblije Vogue.

Rušenje modnega imperija

K projektu, ki je sicer še v povojih, naj bi menda tudi že pristopili Streepova in Emily Blunt. Ta je v prvem filmu igrala Mirandino osebno pomočnico Emily Carton, ki je bila za možnost, da ji sčasoma v svetu mode uspe veliki met, pripravljena požreti tako rekoč vse. Vprašanje ostaja le, ali se pred kamere vrača tudi junakinja prvega filma, prav nič modno ozaveščena Mirandina pomočnica Andy Sachs v podobi Anne Hathaway, ki ji je uspelo nekoliko ogreti uredničino srce.

Emily Blunt, Meryl Streep in Anne Hathaway so se med snemanjem originala neznansko zabavale. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Filmsko nadaljevanje, tako se vsaj govori, bo spremljalo rušenje Mirandinega modnega imperija. Zaradi zatona tiska, ki ga vse bolj izpodrivajo digitalni mediji, se bo na nitki namreč znašla modna revija, ki ji je dolga leta kraljevala Presleyjeva. Edina rešitev je njena nekdanja osebna pomočnica Emily Charlton, ki je zaradi Mirande preživljala pekel, a je danes megauspešna šefica prestižne modne znamke.

V nadaljevanju bo usoda nekdanje šefice, ki ji je grenila življenje, v njenih rokah. FOTO: Press

Na tem vodilnem položaju pa upravlja tudi debel proračun za oglaševanje, ki bi lahko rešil Mirandino revijo. Ali ji bo to uspelo ali ne, bomo videli, čeprav še ni nobene časovnice, kdaj naj bi snemanje steklo in kdaj bo film nato prišel v kinematografe.