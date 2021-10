Mel Gibson v predzgodbi filma John Wick

Će želiš mir, se pripravi na vojno, je načelo, po katerem živi plačani morilec John Wick. Ta premisa filma, združena z izborom Keanuja Reevesa za naslovno vlogo, se je izkazala za recept za uspeh, saj so prva tri nadaljevanja v kinoblagajne prinesla več kot 300 milijonov, v načrtu pa sta še (vsaj) dve. A še preden v kina pride četrti film, ki so ga začeli snemati v teh tednih, že je zabobnelo, da prihaja še miniserija. Ta ne bo osrediščena okoli našega glavnega junaka, ampak nas bo popeljala 40 let v preteklost, v newyorški hotel Continental, ki je za kuliso običajnega, razkošnega hotela prostor srečanja plačanih morilcev z vsega sveta. In kjer ti nad svoje kolege v krvavem poklicnem cehu ne smejo dvigniti noža. Pištole. Ali katerega drugega smrtonosnega orožja, ki jim prinaša kruh.

Mela Gibsona, ki se je na začetku kariere pojavil v avstralski seriji The Sullivans, smo vajeni na velikem platnu. To bo njegova prva redna televizijska vloga.

Trije deli

Skrivnostni Scott v podobi Iana McShana v svojem hotelu daje varen pristan plačanim morilcem.

Prihajajoča miniserija nas bo popeljala v New York v sredini 70. let, kjer bomo spremljali mladega Winstona Scotta, ki smo ga v filmih spoznali kot skrivnostnega lastnika razvpitega hotela. Tu bo junaka dohitela njegova preteklost, ki jo je želel pustiti za seboj in jo pozabiti, hkrati pa bo plul med nevarnimi čermi newyorškega podzemlja, da bi dobil nadzor nad Continentalom. Tako nekako se bo razvijala miniserija z naslovom Continental, katere premierni datum sicer še ni znan, a je na plan že pricurljalo, da bomo v njej lahko videliin. Slednji naj bi prevzel vlogo Winstona, 40 let starejšega ga v filmih upodablja, Gibson pa se bo prelevil v Cormaca, a o njem ni znanega še prav nič. Le to, da naj bi bil eden od vodilnih likov serije.

Glede na to, da ni znana še niti vsa igralska zasedba, se miniserije v menda treh delih, vsak dolg uro in pol, še ne moremo nadejati prav kmalu. Bomo pa menda že prihajajočo pomlad dobili adrenalinski odmerek iz tega mračnega sveta, saj naj bi 27. maja v kino prišel četrti del filmske franšize, s katero so ustvarjalci – tako meni Reeves – še razširili in nadgradili vse znano iz prvih treh filmov. »Zabavno, napeto, brez zavor,« je kratko dejal. »Pričakujte nekaj izjemne akcije v slogu Johna Wicka in nove like. Superzabavno je spet ustvarjati ta film, nedavno smo posneli noro pretepaško sekvenco sredi prometa. Streljanje, zabijanje avtomobilov – noro!« Povrhu ga je delo popeljalo v Francijo in na Japonsko.