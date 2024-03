Med tekom poje, alkohola se sploh ne pritakne

TAYLOR SWIFT s partnerjem trenutno uživa na Bahamih, saj si je vzela močno potrebni predah med nastopi. Teh se bo do decembra, ko se bo zaključila njena svetovna turneja, nabralo kar 152. Večinoma si sledijo drug za drugim, pogosto tudi v različnih časovnih pasovih, kar je fizično izjemno naporno, zato mora glasbenica še kako dobro skrbeti za zdravje in kondicijo.

Vsi, ki so kdaj obiskali katerega od njenih koncertov ali si ga vsaj ogledali po spletu, vedo, da ti niso šala, saj 34-letnica med njimi veliko pleše, zato si ne more privoščiti, da bi se zadihala, v tem primeru namreč ne bi mogla zraven še peti. Te vrste kondicijo si svetlolaska nabira tako, da poje tudi med vsakodnevnim tekom. Ko teče hitro, izbere poskočen komad, med baladami pa upočasni tudi tek. Američanka ima srečo, da je tek eden njenih najljubših športov, ki jo, kot je že večkrat povedala, tudi sprosti, prav vseeno pa ji je, ali teče v naravi ali na napravah v telovadnici. V enem od intervjujev je petju med tekom v šali dejala kondicijski trening. Tu je nato še trening plesa.

Ker pevko na odru pogosto spremljajo plesalci, si ne more privoščiti, da bi pozabila korake, prav tako, kot pravi, noče ves čas razmišljati zgolj o korakih, saj bi lahko v tem primeru pozabila besedilo pesmi. Njena rešitev? »Tri mesece pred začetkom turneje treniram plesne korake vsak dan po več ur. Na žalost ali srečo, kakor vzamete, sem perfekcionistka in hočem, da je na odru vse videti popolno. Tudi če obiskovalci ne poznajo korakov in ne bi vedeli, da sem zamočila, bi vedela jaz in to bi me žrlo. Zato hočem, da mi pridejo v kri, da se mi noge premikajo tako rekoč same,« je dejala pevka. Dodala je, da izjemno ceni svoje oboževalce in njihovo podporo, zato jih za nobeno ceno ne želi razočarati. Zaveda se, da so prišli od daleč in za vstopnice zapravili veliko denarja, zato si ne zaslužijo nič manj kot popolnost.

Za kosilo solata

Med pripravami na turnejo se je Taylor, ki se lahko pohvali s 13 nagradami grammy, tudi povsem odpovedala alkoholu, izogiba se ga tudi med nastopi. Tu in tam nazdravi ob res pomembni priložnosti, pa še to le s požirkom penečega vina. »Si predstavljate, da bi morali stopiti na oder in dve do tri ure peti, igrati, plesati in skakati naokoli z mačkom? Jaz si ne, nočem niti pomisliti, kako grozljivo bi bilo to,« je odločna pevka, ki ob močni volji in disciplini tega pravila še nikoli ni prekršila.

Za dovolj energije skrbi tudi s primerno prehrano, ki mora biti polna sveže zelenjave in oreščkov, tudi brez jogurtov ne more. Njena kosila so običajno sestavljena iz različnih mešanih solat, privošči si tudi kakšen sendvič za dodatno energijo, a pravi, da se nikoli ne omejuje. »Med tednom in takrat, ko imam nastope drugega za drugim, se izogibam hrani, po kateri sem utrujena, a če mi v prostem času zadiši hamburger z ocvrtim krompirčkom, se ga ne bom branila. Na srečo nas je narava obdarila z zdravo pametjo, vemo, kaj je dobro za nas in kaj ne, če se tega držimo in najdemo ravnovesje, bo vse v redu, nobenih diet se ne bo treba držati in se omejevati,« je prepričana ena najuspešnejših glasbenic vseh časov.