Med najstarejšim in najmlajšim članom 51 let razlike, skupaj pa delujejo odlično

November je že tradicionalno, letos že petnajstič, v znamenju koncertov Prifarskih muzikantov, ki jih prirejajo v ljubljanskem Cankarjevem domu. Letos se na tri večere, ti bodo 25., 26. in 27. novembra, še posebno skrbno pripravljajo, saj praznujejo 35-letnico glasbenega delovanja. Koncert so poimenovali Najlepših 35, pomembno rojstnodnevno obletnico pa bodo zaznamovali s številnimi glasbenimi gosti in šopkom izbranih melodij.

Prevladovale bodo posodobljene ljudske pesmi, pospremljene s plesnimi podobami, pa tudi domače ter letos znova tudi tuje ljudske pesmi in zimzelene popevke. In v času, ko tole berete, bodo vstopnice verjetno že pošle. »Drži, razgrabili so nas,« pravi vodja in ustanovitelj Prifarskih muzikantov Martin Marinč, doma pri Fari ob Kolpi, preostali člani skupine so še Valentin Južnič, Mitja Ferenc, Dejan Šuštar, Jernej Pečak ter Tonči in Uroš Obranovič.

Danes nastopajo v Rogaški Slatini, jutri v Vojniku.

»Očitno sta tradicija in redno vsakoletno pojavljanje v Ljubljani po 15 letih pokazala svoj učinek. Letos pa še posebno, saj praznujemo 35 let,« pravi Marinč, ki igra diatonično harmoniko in poje drugi bas. Martinov koncert danes Prifarski muzikantje pripravljajo v Rogaški Slatini, jutri pa bodi nastopili v Vojniku, ki je že tradicionalno nekakšna generalka pred odhodom na oder Cankarjevega doma.

Gostje ostajajo skrivnost

In koga vse bodo Prifarci letos gostili v Cankarjevem domu? Ostajajo zelo skrivnostni. Zgolj namuznejo se, da bo tam veliko njihovih prijateljev. In da bo osrednja točka sprejem šefovega sina med stalne člane skupine, s čimer bodo postali tudi najštevilnejša ekipa v 35-letni zgodovini. Matija Marinč se je na to vlogo pod budnim očesom svojega mentorja, očeta, skrbno pripravljal zadnja štiri leta.

Po zabavah po koncertih sodeč so nadvse mladostni. FOTO: Sandi Fiser Mediaspeed

Spomnimo, da smo danes 21-letnega mladeniča z glasbenimi geni spoznali že v bitki talentov na POP TV, ko je štel komaj šest let, uspelo pa se mu je prebiti v polfinale. Matija danes odlično igra tako frajtonarico kot bas kitaro, berdo in za nameček orgle, ki ob nedeljah odzvanjajo v domači cerkvi pri Fari. Tako Prifarci dobivajo že drugi par oče-sin, prvi sta bila Tonči in Uroš. Gotovo pa bo tudi sprejem Matije v skupino ganljiv za obiskovalce in se bo komu utrnila kakšna solzica.

4 leta se Matija že pripravlja na vstop v skupino.

Med skrbnim pregledovanjem družbenih omrežij nam je uspelo izluščiti, da se Prifarci intenzivno pripravljajo na koncerte že mesec dni, vadijo skoraj vsak drugi dan, tu in tam pa tudi zaplešejo. In kdo ve, morda bodo ponovili tudi sirtaki, s katerim so navdušili publiko pred desetimi leti in prejeli večminutni aplavz. Bomo videli. Prav tako se radi obdajo s profesionalnimi voditeljicami ali voditelji. Bo tako tudi letos? No, pravijo, da bodo koncert vodili kar sami, a jim tega ne verjamemo povsem.

Zanimivo je tudi, da je že polovica članov skupine starejših od 60 let, starosta je seveda Južnič, ki jih šteje 72. Kar pomeni, da je med njim in najmlajšim članom Matijo, ki se jim uradno pridružuje prav ta mesec, več kot pol stoletja razlike.