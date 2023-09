Med 30 kraji navdiha tudi Dubrovnik

Se vam je ob ogledu Disneyjevih risank kdaj zdelo, da ste katero od prizorišč že nekje videli? Morda ste ga tudi res, saj so risarji Disneyjevih uspešnic navdih za svoje ustvarjanje pogosto dobili v resničnih krajih in znamenitostih. Ob letošnji stoletnici produkcijske hiše je podjetje Walt Disney Company razkrilo kraje, kjer so našli navdih za nekatera prizorišča svojih najlepših pravljic.

Nekatera prizorišča so bila sicer znana že prej, denimo najbolj znani grad iz Disneyjevih risank, Trnuljčičin grad, ki je posnetek gradu Neuschwanstein na Bavarskem. Ker sta si pravi grad in grad iz risanke resnično zelo podobna, prizorišče, po katerem je risar dobil navdih, že dolgo ni več skrivnost. Grad iz risanke Lepotica in zver (1991) stoji v regiji Val-de-Loire v Franciji. Turisti ga obiskujejo predvsem, ker predstavlja izjemen primer renesančne arhitekture. Anin in Elsin grad iz risanke Ledeno kraljestvo oziroma njegov vzornik stoji v Oslu na Norveškem – gre za trdnjavo Akershus iz 13. stoletja.

Se ga spominjate iz risanke 101 dalmatinec? FOTO: Anyaivanova, Getty Images

2- krat je v uspešnicah nastopal londonski Big Ben.

Ideja za labirint

Znameniti labirint iz risanke Alica v čudežni deželi (1951) najdemo v Veliki Britaniji. Gre za labirint ob Great Fosters, hiše iz tudorskega obdobja, ki stoji v Surreyju. Walt Disney je trdnjavo obiskal leta 1935, in čeprav sam tega ni potrdil, biografi menijo, da je idejo za labirint v čudežni deželi dobil tam.

Kar dvakrat je v Disneyjevih kreacijah nastopil londonski Big Ben: prvič v Petru Panu iz 1953. in drugič v risanki 101 dalmatinec (1961). London se v slednjem pojavi tudi kot prizorišče prvega srečanja glavnih pasjih junakov Ponga in Perdite in njunih lastnikov Rogerja in Anite.

Povsem v druge konce pa je, kajpak, potoval ustvarjalec pokrajine v Levjem kralju (1994). Navdih za prizorišče risanke so bili številni afriški kraji, še posebej pa naravni rezervat Masai Mara v Keniji, ki je del narodnega parka Serengeti.

Se spominjate čudovitih barv, ki se prelivajo na puščavskem pesku v zgodbi o Aladinu? Film Aladin, posnet leta 2019, so snemali v Jordaniji, v puščavski dolini Wadi Rum, vrezani v granit in peščenjak. Skale so polne poslikav, grafitov in templjev, saj so tam že od pradavnine živele različne kulture.

Po navdih za Elsin grad so se risarji odpravili na Norveško. FOTO: Disney

Kraje so razkrili ob 100-letnici Disneyja.

Tudi Hrvatje

Le kdo si ob pogledu na pravljično lepi zeleni otok v Vojni zvezd: Sila se prebuja (2015) ni zaželel izleta v to središče tišine in miru? Zdaj je znano, da je Luke Skywalker v filmu stopal po potkah otoškega samostana Skellig Michael na Irskem. Otok se je še enkrat pojavil v filmu Vojna zvezd: poslednji jedi iz leta 2017.

Z lokacijo, ki se je pojavila v Disneyjevih mojstrovinah, se lahko pohvalijo tudi Hrvatje. Dubrovnik je bil navdih za grad princa Erika v animiranem filmu Mala morska deklica.