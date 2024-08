Magnifico ima novega, pripravlja presenečenje

Nedavno se je končalo več mesecev trajajoče razčiščevanje med organizatorji Magnificovega koncerta in zavodom za varstvo narave. Glasbenik je želel 30-letnico samostojne kariere praznovati v ljubljanskem Tivoliju, a se je dokončno odločil, da ga bo kljub dovoljenju v parku Tivoli, ki so mu ga izdali prepozno, 31. avgusta organiziral v Stanežičah. V treh desetletjih je priljubljeni glasbenik močno zaznamoval slovensko kulturo. Enfant terrible slovenske glasbene scene je začel s 24.000 poljubi, nam predstavil Silvijo in Emanuelle, nas odpeljal iz Ljubljane v Portorož in ob tem razbijal tabuje in stereotipe. Besedi čefur je vdahnil ponos, »pedrom«, »lezbijkam« in drugim manjšinam legitimnost. Naučil nas je Marš na Drino in nam podaril samo ljubezen. Ko je zapel Hir aj kam hir aj go, se mu je zgodil export-import, potem pa še šarlatanska Tivoli in Cici Mici. V karieri je izdal osem avtorskih plošč in tri filmske albume, imel preko 1000 koncertov doma in po svetu. Njegove pesmi se vrtijo v 53 državah sveta. Pesem Pukni zoro je kmalu po izdaji tako ponarodela, da mnogi javno trdijo, da je stara narodna pesem. S svojimi prvimi albumi Od srca od srca (1993), Kdo je čefur (1996) in Sexy Boy (1999) se je Magnifico uveljavil kot neortodoksno vsestranski skladatelj in glasbenik na območju bivše Jugoslavije. Leta 2002 je s skladbo Samo ljubezen v izvedbi Sester kot avtor zmagal na nacionalnem izboru za Pesem Evrovizije. Decembra 2017 je prvič razprodal Areno Stožice, nakar je to ponovil še trikrat, leta 2020 pa je postavil rekord v prodanih vstopnicah za tradicionalni božični koncert na svetovnem spletu. Je glasbenik, čigar glasba riše svet brez mej, posledično pa ob izvedbah v živo občinstvo doživi edinstveno izkušnjo. 31. avgusta bo Magnifico na velikem koncertu nastopil s svojim stalnim spremljevalnim ansamblom, ob tem pa bo poskrbel za presenečenje in prvič nastopil s svojim novoustanovljenim simfoničnim disco šlager orkestrom, ki bo pripomogel, da bo publika lahko uživala v njegovih filmskih in pop glasbenih uspešnicah, ki jih je nanizal v tem času. Na odru se mu bodo pridružili glasbeni gostje, ki so v vseh teh letih z njim sodelovali in pustili pečat v njegovem ustvarjanju.