Ljubljana festival ponudil izjemno predstavo priznane umetnice

71. Ljubljana festival je očaral občinstvo z dih jemajočo predstavo Šeherezada priznane umetnice flamenka Maríe Pagés iz Seville. Inovativna produkcija je na oder Križank prinesla zlitje antičnih mitov s sodobnimi pripovedmi. Povzdignili so avtentično žensko, ki uteleša življenje samo, saj želi avtorica obnoviti ženske vrednote in jih postaviti za temeljni del človeške narave.

Pagés je spletla očarljivo pripoved s koreografijo, ki je ob spremljavi ansambla flamenko kitaristov in vokalistov oživela z utripajočo energijo in surovimi čustvi, ki sta značilni za flamenko. V svoji večdesetletni karieri je María Pagés prejela številne nagrade in priznanja za prispevke k umetnosti flamenka. Njen inovativni pristop je premaknil meje tradicionalnega in ga združil z različnimi umetniškimi stili in kulturnimi vplivi, da bi ustvaril očarljive predstave, ki odmevajo pri občinstvu po vsem svetu. Te dni tudi v Ljubljani.

Priznani umetnici Marii Pagés je čestitala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. FOTO: mediaspeed.net

