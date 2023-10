Lenny Kravitz plesal popolnoma gol: Neprimerno za mladoletne (VIDEO)

Legendarni glasbenik Lenny Kravitz (59) je svoje oboževalce, predvsem ženski del, razveselil z novim videospotom za pesem TK421. Že v prvih prizorih videospota glasbenik leži v postelji in razkazuje svoje mišice, nato pa skoraj v celoti pokaže svoje golo telo. Nekaj ​​prizorov je posnel pod prho, nekaj pred umivalnikom, ves video pa je plesal.

YouTube je navedel, da je video morda neprimeren za mlajše od 18 let. Napoved za video je Kravitz objavil pred kratkim na svojem Instagramu, oboževalke pa so ga pohvalile v komentarjih. »Ne morem verjeti, da je ta moški star 59 let«, »Kako pričakuješ, da bom poslušala pesem, ko pa mi vso pozornost ukrade tvoje golo telo?«, »Ostala sem brez besed«, so le nekateri izmed komentarjev.

Pesem TK421 bo predstavljena na Lennyjevem novem albumu Blue Electric Light, ki naj bi izšel 15. marca 2024. Zadnji album je izdal leta 2018. Spomnimo, že nekaj časa se šušlja, da je Lenny v razmerju z manekenko Ano Paulo Valle (26). Pred njo je bil poročen z Liso Bonet, s katero ima hčerko Zoe. Poročila sta se leta 1987 in ločila leta 1993.