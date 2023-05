Legendarni Šifrer je bil na odru kot izbruh vulkana (FOTO)

Ko že mislimo, da o Andreju Šifrerju vemo vse, nas ta znova preseneti. V sredo, 10. maja, je na Brdu pri Kranju na dveh koncertih odjeknila eksplozija njegovih pesmi v različnih priredbah, ki jih je izvajalo več kot 130 mladih izvajalcev. Vsi so učenci Glasbene šole Kranj, ki je z našim avtorjem sklenila navezo, ki ne more in ne sme v pozabo. Ravnateljica Petra Mohorčič in Andrej sta odprla večer s prihodom in poklonom razprodani kongresni dvorani Grandis. Dogodek je bil sklepno dejanje proslavitve avtorjevih sedmih križev, ki jih je dopolnil lansko leto.

Lani se je ob praznovanju 70. jubileja Andreja Šifrerja rodila ideja, da ga Glasbena šola Kranj povabi k sodelovanju. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Že s prvo pesmijo Uspavanka za Evo je sedemletna Nika objela publiko s svojim glaskom ob nežni spremljavi in pomoči kitarista Jona Aleksandra. Njeno izvajanje so pospremile tudi štiri baletke Glasbene šole Kranj in napolnile oder s svojo gracioznostjo. Ko smo si opomogli od prvega šoka, sta nam napovedovalca predstavila tudi navdih. Ob navdušenju občinstva je vstala in se predstavila Eva Šifrer, zdaj poročena Vozlič, zdravnica specialistka za ORL v Ljubljani. Nato se je kvintet harmonik lotil nepričakovane Zmigaj telo, v kateri je aranžer izkoristil bogato podlago in jo vrhunsko obdelal. Stoj, Marija pa je klasika, ki ji je glas dodal odlični Nejc. Presenečenj kar ni bilo konec, saj je komorna skupina Sound of Music (SoM) vskočila v inštrumentalno izvedbo pesmi Čakam z rockovsko ritem sekcijo, kitaro, klavirjem in petimi violinami. Priredbo je prispeval eden in edini Oto Pestner, ki je bil navzoč na obeh koncertih, in požel glasno odobravanje ob omembi glasbenega prispevka. Njegova žena Maja je nežno obdelala nesmrtno Ko zvonovi zapojo s simpatičnim vokalom lepotičke Tjaše.

Andreja je podprla tudi njegova srčna izbranka Mirjam Povh.

Na oder se je počasi premaknil Simfonični orkester Glasbene šole Kranj z dekliškim in fantovskim zborom Gimnazije Kranj. Predstavljate si stotnijo mladih glasbenikov in pevcev, ki čakajo na znak dirigenta za začetek vratolomne vožnje. Ko slednji to stori, se prebudi vulkan. Jarčeva hruška, pesem irskega pridiha, je dobila novo, povsem inštrumentalno obleko in s svojo močjo dvorano napolnila do zadnjega kotička. Prisotni so onemeli in na koncu povsem ponoreli, saj si niso mogli predstavljati, kam jih ta sicer lahkotna okoljevarstvena pesem lahko odpelje. Brez velikega pompa je na oder skočil Andrej in s pesmijo Ostani z nami presenetil z latino ritmi. Svoje videnje Šifrerjevega dela po orkestralni plati je v štirih skladbah zajel neverjetni Peter Tovornik, talent, kakršnih pri nas lahko naštejemo na prste ene roke. Šuma na srcu marsikdo zaradi novega aranžerskega pristopa prvo minuto ni prepoznal, Šifrer pa je po svoji sodbi predstavil tudi pravega junaka tistega večera. Dirigent Tomaž Kukovič je bil tisti, ki je držal vse niti mladinskega pogona v rokah. Sledili so objemi in pesem Za prijatelje, ob kateri so pregovorno hladni Gorenjci vstali in se objemali kot na nogometni tekmi, ko domači zmagujejo. Seveda jih niso spustili z odra, po petih minutah so se nastopajoči le omehčali, Šifrer pa je okrcal Kongresni center Brdo, ki kljub dvema koncertoma in 900 obiskovalcem ni odprl šanka za obiskovalce, ob tem pa je pozval župana Matjaža Rakovca, naj vendarle v Kranju zgradi koncertno dvorano. V prvi vrsti so bili trije gorenjski župani in vsi upamo, da bo kaj zaleglo! Hvala glasbenikom in pevcem, ravnateljici, dirigentu in vsem, ki ste Andrejevo glasbo postavili tja, kamor spada – na vrh slovenske glasbene ustvarjalnosti.