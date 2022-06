Legendarna slovenska skupina spet na odru

Odprtje letošnjega Prešernega poletja v Kranju prinaša enkratno poslastico za ljubitelje slovenske glasbe – po dolgih osemnajstih letih ugibanj, ali se bo to sploh še kdaj zgodilo, bodo ljubitelji slovenske glasbe na za zdaj enem in edinem napovedanem koncertu ujeli skupino California. Izgovor? Praznovanje 30-letnice delovanja. S triletno zamudo.

V meni je California, Ne pozabi me, Moje hrepenenje, Ledena ptica, Ustavil bi čas, 1000 kilometrov, Stara barka, Nisem avtomat, Goloba, Reci, da si nora name, Rad letel bi in Le spomini so le nekatere izmed uspešnic ene največjih glasbenih skupin v samostojni Sloveniji. Na sceno so skočili tik pred osamosvojitvijo, po prvih uspehih zajadrali v bolj rockerske vode, potem pa dosegli nov vrhunec v začetku tisočletja. In leta 2004 odigrali svoj zadnji koncert.

Po tistem so skupaj zaigrali le še na kakšnem zasebnem rojstnem dnevu in javno na obletnici oddaje Dragana Buliča Še v torek obujamo spomine. Želja, da bi Californio vsaj še enkrat doživeli v živo, je bila med oboževalci očitno dovolj močna, da so se zvezde končno poravnale vsaj za en nastop. »Epidemija nam je preprečila praznovanje 30. obletnice,« pravi Matjaž Zupan, ki si je ime skupine izmislil, ko se je med vojaščino ob pogledu na dalmatinske palme vozil od Dubrovnika proti Črni gori.

»Lani sem se v oddaji V petek zvečer pred županom Kranja pošalil, da bomo praznovali 32-letnico, a nam je korona spet preprečila decembrski koncert. Kot kaže, bomo zdaj, s pomočjo Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ki je organizator koncerta, pri 33 letih le vstali od mrtvih,« se veseli prihajajočega koncerta.