Laibach napolnili še eno dvorano: avstrijski oboževalci so vstopnice rezervirali po e-pošti

Skupina Laibach je v Mariboru vedno dobro sprejeta. Tudi tokrat ni bilo nič drugače, saj je bila osrednja dvorana Narodnega doma napolnjena do zadnjega kotička. »Okoli 700 nas je, gladko,« je povedal Andrej Borko, pomočnik direktorja Narodnega doma in Festivala Lent, ko je opazoval v črno oblečene obiskovalce. Na nastopih skupine Laibach v mestu ob Dravi velja kodeks oblačenja – črnina, po možnosti usnje.

Vsestranski novinar Jure Stojan z ženo Manco FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Stane Kocutar, skrbnik Stare trte in urednik na Radiu Maribor, in Katarina Klančnik Kocutar, direktorica Lutkovnega gledališča Maribor FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Laibach so se tokrat predstavili v kavbojski izvedbi in s koračnico Love is Still Alive, ki zaključi Iron Sky 2, katerega predhodnik je bil premierno v Sloveniji predstavljen prav v Mariboru na Evropski prestolnici kulture, pred 12 leti.

Režiser in podkaster Jan Bilodjerić z ženo Sonjo FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Koncert je bil tako kot tudi ljubljanski takoj razprodan, avstrijski oboževalci pa so vstopnice rezervirali kar po elektronski pošti,« je povedala Maša Stošić iz službe za odnose z javnostmi.