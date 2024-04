Kristen Stewart kot superjunakinja? Morda pa?

Ameriška igralka Kristen Stewart bi v filmu, posnetem po stripovski predlogi, igrala le pod enim pogojem. Več kot deset let je namreč porabila za to, da se je distancirala od vloge v filmski seriji Somrak (Twilight), zaradi katere je postala zvezda. A medtem ko se je njen nekdanji somračni soigralec Robert Pattinson v tem času že pridružil karavani stripovskih superjunakov, bi Kristen ta korak naredila le, če bi njen film režirala točno določena oseba.

V kostum superjunakinje bi se oblekla, če bi film režirala Greta Gerwig.

»Verjetno nikoli ne bom posnela Marvelovega filma ... V bistvu se to sliši kot kur.... mora,« je dejala Kristen Stewart v podkastu Amande Hirsch Not Skinny But Not Fat. »Posnela pa bi ga, če bi me na snemanje povabila Greta Gerwig,« je pozneje dodala. Film Barbie Grete Gerwig z Margot Robbie v glavni vlogi je lani postal pravi kulturni fenomen, čeprav velja za največjega poraženca na letošnji podelitvi oskarjev, saj je od sedmih nominacij prejel le oskarja za izvirno pesem, hkrati pa je Ameriška filmska akademija med nominirankami za glavno žensko vlogo šokantno izpustila Margot Robbie.

Če bi superjunaški film režirala Greta Gerwig, bi igrala v njem. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Od Belle do resnih vlog

A Stewartova ne potrebuje superjunaškega kostuma iz spandeksa, saj si je ustvarila krasno kariero. Časi, ko je v Somraku igrala Bello Swan, so se iztekli leta 2012, odtlej pa je za dramatične vloge prejela celo vrsto nominacij in nagrad. In čeprav je hvaležna za svojo prebojno vlogo v več milijard evrov vredni vampirski romanci, ki jo sestavlja pet filmov, je v podkastu poudarila, da »znajo velikoproračunski filmi omejevati kreativno vizijo režiserjev«. Sama da nastopa v njih samo zato, ker ji je všeč, da jo na velikem platnu vidi toliko ljudi.

»Sistem se bo moral spremeniti. Toliko denarja in toliko upanja se vlaga v posamezne vloge, nakar pa se nič ne zgodi. In na koncu dobimo neko algoritmično, čudno doživetje, s katerim se ne moremo identificirati,« je dejala.

3,1 MILIJARDE EVROV je v blagajne prinesla filmska franšiza Somrak.

In Kristen Stewart še zdaleč ni edina umetnica, ki ima takšno mnenje o superjunaških filmih. Številni režiserji, kot sta Martin Scorsese in Quentin Tarantino, ter igralci, ko sta Nicolas Cage in Ethan Hawke, so v preteklosti že izrazili podobne občutke glede teh velikoproračunskih superjunaških akcijskih filmov – da ponujajo precej omejeno vizijo.

Serija filmov Somrak je iz Taylorja Lautnerja, Kristen Stewart in Roberta Pattinsona naredila zvezde in (neprostovoljne) seks simbole. FOTO: Summit Entertainment/PR

Stewartova je bila stara le 18 let, ko jo je prvi film iz serije Somrak, posnete po mladostniških romanih Stephanie Meyer, izstrelil med zvezde. Filmska franšiza je v blagajne prinesla več kot tri milijarde evrov, iz Kristen Stewart, Roberta Pattinsona in Taylorja Lautnerja pa naredila seks simbole, česar si niso nujno želeli. Stewartova je odtlej nastopala večinoma v bolj zrelih dramskih vlogah, čeprav je odprta za vse. »Nikoli ne reci nikoli,« je dejala v podkastu Not Skinny But Not Fat. »Na življenjski poti – tako tisti, ki sem jo izbrala sama, kot tisti, ki mi je padla v naročje – bi bilo res neumno vztrajati pri eni sami stvari.«