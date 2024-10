Kitarski rifi v stilu Metallice danes zvečer v Ortu

V ljubljanskem Orto baru bo danes ob 20. uri v sklopu cikla tribute koncertov – Poklon najboljšim oder zatresel Black, Metallica tribute band. Nastal je leta 2016 in je sestavljen iz vrhunskih glasbenikov in strastnih oboževalcev Metallice, ki obstaja že skoraj 43 let. Ameriški thrash metal velikani so spomladi koncertirali tudi v naši bližini. Tribute band je prav tako v Ortu že nastopil, pa tudi na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji, Romuniji, Bolgariji, Severni Makedoniji, BiH, Srbiji in Švici. S projektom Black symphony so razprodali zagrebško dvorano Lisinski in ljubljanski Cankarjev dom. Pričarali bodo divjo energijo in ikonični zvok zvezdniških metalcev. Malo jih je, ki ne poznajo najboljših komadov Metallice, med drugim tistih z albuma Master of Puppets, ki je izšel leta 1983 in ga je glasbena revija Metal Hammer razglasila za najboljši metal album vseh časov, do pesmi z albumov, ki so izšli pozneje. Na vokalu in kitari v vlogi frontmana Jamesa Hetfielda je Steve M., na bobnih kot Lars Ulrich je Dean C., na basu (in vokalu) kot Robert Trujillo je Johnny N., Alex D. pa je na kitari kot Kirk Hammett. Na takem vrhunskem thrash metal večeru je prisotnost – obvezna.