Kinotrip v znamenju papirnatih letal

MED 17. in 19. oktobrom bo v Kinodvoru potekal 9. mednarodni filmski festival Kinotrip. Raznovrsten program tudi letos prinaša šest aktualnih celovečercev s filmsko klasiko, program kratkih filmov ter pogovore z zanimivimi filmskimi gosti – letos tudi s tehničnimi prilagoditvami za gluhe in naglušne.

Kinotrip je Kinodvorov filmski program, ki ga ustvarjajo mladi za mlade, mednarodni filmski festival Kinotrip pa njegov največji dogodek.

Film Tiho rjovenje si bo ogledal tudi režiser Johnny Barrington. Foto: Profimedia

Letošnji filmski festival Kinotrip pomembno zaznamuje dostopnost gluhim in naglušnim. Del mlade programske ekipe je mlada gluha filmska ljubiteljica, celoten program festivala pa bo potekal s tehničnimi prilagoditvami za gluhe in naglušne obiskovalce. Vsi filmi bodo predvajani s slovenskimi opisnimi podnapisi, pogovori pa tolmačeni v slovenski znakovni jezik.

Festival se začenja v četrtek, 17. oktobra, ko bo na sporedu Tisto poletje z Irène (Quell'estate con Irène, Carlo Sironi, 2024). Gre za zgodbo dveh deklet, ki pred resničnostjo pobegneta na Sicilijo. Zvečer bo uradno odprtje festivala z nabrito odbitim filmom Tiho rjovenje (Silent Roar, 2023), posnetim v mistični pokrajini škotskega otoka in z vsemi odtenki valovitega oceana. Na projekciji se bo gledalcem pridružil režiser filma Johnny Barrington in z njimi delil tudi, koliko njega je v nenavadni zgodbi mladega deskarja Donda.

Poskrbljeno bo za druženje

V petek, 18. oktobra, bodo festivalski dan začeli s filmom KIX (KIX, Dávid Mikulán, Bálint Révész, 2024), filmsko odisejado in dokumentarnim portretom odraščanja Sanyija na ulicah Budimpešte, ki mu nepremišljen trenutek za vedno spremeni življenje. Tudi tu bo na pogovoru po projekciji prisoten režiser Dávid Mikulán. Isti dan bo na ogled film Medtem na Zemlji (Pendant ce temps sur Terre, Jérémy Clapin, 2024), zgodba o ljubezni in žalovanju med Zemljo in vesoljem, resničnostjo in sanjami, znanstveno fantastiko in animacijo. Petkov večer bodo že tradicionalno zaključili z odštekanim Kinotripčičem, programom kratkih filmov.

Pred vsako projekcijo bodo pripravili uvod.

Sobota, 19. oktobra, bo obarvana s silovito družbeno kritiko. Začeli bodo z brazilsko koprodukcijo Igra moči (Levante, Lillah Halla, 2023), ki preigrava tradicionalne poglede na avtonomijo ženskega telesa. Festivalsko dogajanje bo sklenila kultna filmska klasika Sovraštvo (La Haine, Mathieu Kassovitz, 1995), eksplozivna zmes kritike rasnega nasilja in družbene neenakosti s humorno iskrivostjo sredi betonskega predmestja.

Med filmi bo poskrbljeno za druženje in turnir v metanju papirnatih letal. Pred vsako projekcijo bodo kinotripovci pripravili filmski uvod, po njih pa poskrbeli za vodenje pogovorov z gosti.