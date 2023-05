Eurosong je za nami, a vsi so si zapomnili njo (VIDEO)

Letošnji Eurosong je za nami, zmago je odnesla Švedinja Loreen, nekaj trenutkov in glasbenikov pa bo za vedno ostalo v spominu. Ena izmed njih je tudi igralka Hannah Waddingham (48), ki je bila ena od voditeljic.

»Ali lahko glasujem za to, da bo Hannah ves čas na televiziji, prosim,« je vprašal eden od tviterašev in objavil posnetek igralke ter njenega fascinantnega znanja več jezikov.

Hannah je že ob prvi oddaji postala ljubljenka evrovizijskih oboževalcev, ljudje so bili navdušeni nad njeno duhovitostjo, znanjem jezikov in nad tem, kako dobro se je znašla v vlogi voditeljice. O njej še vedno pišejo na družbenih omrežjih.

Kdo je Hannah?

Britanska igralka je skupaj z glasbenico Alesho Dixon (44), ukrajinsko pevko Julio Sanino (32) in voditeljem Grahamom Nortonom (60) vodila vse večere velikega glasbenega tekmovanja, ki je potekalo v Liverpoolu.

Vodila je vse večere velikega glasbenega tekmovanja. FOTO: Phil Noble, Reuters

Dolga leta je igrala v gledališčih po zaslugi matere Melodie Kelly, ki je bila nacionalna operna pevka. Potem jo je javnost prepoznala po njenem impresivnem glasu in igralskem talentu.

Pred devetimi leti se je preselila na male zaslone. Igrala je v britanski komediji Benidorm, nato pa je dobila vlogo Septe Unelle, torej nune, v uspešni seriji HBO Igra prestolov, ki so jo snemali tudi na Hrvaškem. Prizor, v katerem muči Cersei Lannister in kriči 'sramota', medtem ko Cersei hodi gola skozi jezno množico do trdnjave Red Kee, je postal ikoničen. Prizor so posneli v Dubrovniku.

V peti sezoni se kot Septa Unella priključila kultni seriji. FOTO: Hbo

Pred tremi leti se je pridružila ekipi serije Ted Lasso. Igrala je glavno vlogo Rebecce, lastnice Richmond AFC, izmišljenega nogometnega kluba. Zaradi te serije je za svojo igro dobila nagrado 'Primetime Emmy' in 'Critics' Choice'.

Pred tremi leti se je pridružila ekipi serije Ted Lasso. FOTO: David Swanson, Reuters

Med njenimi vlogami izstopa tudi film Hocus Pocus 2, obetajo pa jo vloge v filmih kot so Garfield, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two in The Fall Guy.

Kar zadeva njeno ljubezensko življenje, je bila več kot deset let v zvezi s poslovnežem Gianluco Cugnetto. Nista več skupaj, imata pa skupno hčerko Kitty (7), ki jo Hannah spretno skriva pred javnostjo.