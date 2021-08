Kanye West v solzah

Kanye v Atlanti ni pokazal le svoje čustvene plati, ampak tudi dobrodelno.

Raperje v Atlanti predstavil svoj deseti studijski album, ki ga je poimenoval Donda, po pokojni mami. Skladbe na njem so globoko osebne, v njih govori o veri, slabostih slave ter seveda zakonskih težavah, ki so vodile do razhoda s starleto. Slednja je bila o vsebini tistih, v katerih nastopa, menda obveščena in je dala možu zeleno luč, na omenjenem koncertu v Atlanti, ki so ga v živo predvajali tudi prek spleta, pa jih je prvič slišala v živo.Čeprav zvezdnika nista več par, se namreč zaradi otrok trudita vzdrževati čim bolj prijateljski in spoštljiv odnos. Kim je na koncert pripeljala vse štiri njune otroke, družbo ji je delala še mlajša sestra. Vsi so onemeli, ko se je Kanye med komadom z naslovom Brezpogojna ljubezen, ki govori o razpadu njegovega zakona – da je mera čustev polna, pa je v njem mogoče slišati še Kanyejevo pokojno mamo, ki večkrat izreče stavek: »Družine ne zapustiš, naj se zgodi kar koli.« –, nenadoma v solzah zgrudil na tla. »Besedilo je zelo osebno, zelo globoko. Prvič ga je predstavil publiki in vse skupaj je bilo zanj očitno preveč,« je ameriškemu tabloidu povedal vir blizu zvezdniku.Kanye v Atlanti ni pokazal le svoje čustvene plati, ampak tudi dobrodelno. Tamkajšnjim študentom je namreč brezplačno razdelil kar 5000 vstopnic, ki so v redni prodaji stale tudi po nekaj sto dolarjev.