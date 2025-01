Jugo legende le na treh odrih, med njimi bo slovenski

Zabranjeno pušenje je ena od glasbenih skupin, ki ima na območju nekdanje Jugoslavije najdaljše delovanje. Na sceni so že štiri desetletja in se nikakor še ne mislijo posloviti. Prav nasprotno: so sredi kratke turneje, v sklopu katere bodo nastopili v treh prestolnicah nekdanje države: 24. januarja v Ljubljani v Cankarjevem domu, koncert je bil že v Sarajevu, sledi še Zagreb.

Turneja Neuštekani je poseben projekt, ki si ga je zamislil pevec in kitarist Sejo Saxon. Ideja se mu je porodila na nenavaden način. »Želim popraviti krivico in v živo izvesti skladbe, od katerih bodo mnoge prvič ugledale luči odra,« razloži na kratko. Gre za unplugged različico na akustičnih inštrumentih in v bolj intimnem ambientu, poleg doslej neodkritega glasbenega repertoarja bo mogoče slišati kratke pripovedi in zgodbe, povezane z njihovim nastankom, ki niso zajete v knjigi Spomnim se, kot da je bilo danes.

Saxonove zgodbe in interakcija z občinstvom so nepogrešljiv del nastopov. FOTOGRAFIJE: arhiv skupine

»V bistvu gre za neizpolnjeno željo mnogo oboževalcev, ki pogosto sprašujejo, zakaj nikoli ne slišijo dobrih starih stvari, kot so na primer Pismo Elvisu, Laku noč, stari, Arizona dream ali Kad darnek utihne,« doda Sejo.

Še vedno provokativni

Značilnosti skupine v vseh letih delovanja so provokativnost in punk-rockerski garažni slog, ob tem pa tudi Saxonove zgodbe in interakcija z občinstvom, ki je obenem nepogrešljiv del nastopov.

Poleg posebnega koncerta se v Cankarjevem domu obeta projekcija dokumentarca Svjetla Sarajeva. V njem je tudi 50-letna zgodovina znamenite sarajevske dvorane Skenderije. Predstavljena je z vidika Saxona, sicer Sarajevčana, po njegovem scenariju in v režiji Srđana Perkića. Dokumentarec je prejel številne nominacije in priznanja v Los Angelesu, na Nizozemskem, v Sarajevu, Bihaću, Tuzli, na Cetinju, v Zenici, Bjelovarju in drugod.

»Res se veselimo, da bomo spet nastopili v Ljubljani. In smo tudi v vznemirljivem pričakovanju, ker bo koncert v znamenitem Cankarjevem domu,« še pove Saxon.