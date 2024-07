Jimmy Kimmel ne bo vodil 97. oskarjev

Ameriški komik in voditelj Jimmy Kimmel prihodnje leto ne bo vodil podelitve oskarjev, ki veljajo za ene od najbolj cenjenih priznanj v filmski industriji. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti, ki podeljuje zlate kipce, novice ni želela komentirati, na spletni strani poroča ameriška revija Variety. Da bi vodil podelitev oskarjev prihodnje leto, je poleg Kimmla zavrnil tudi ameriški igralec in komik John Mulaney. Ta menda zato, ker je njegov urnik zaseden že z več projekti, dodaja ameriška revija, ki poroča o dogajanju v zabavni industriji.

Kdo bo vodil naslednje oskarje, še ni znano.

Šala na račun Trumpa

Njegov lanski nastop sicer ni najbolj navdušil publike, njegov uvodni monolog pa je na družbenih omrežjih javno kritiziral tudi kandidat za ameriškega predsednika Donald Trump. »Na oskarjih je bil že kdaj tudi slabši voditelj od Jimmyja Kimmla. Njegov uvod je bil tak, kot bi ga ustvarila povprečna oseba, ki se preveč trudi biti nekaj, kar ni in nikoli ne more biti,« je voditelju očital Trump. Dogodek je označil za razdrobljen, dolgočasen in nepošten. Kimmel je (kot je povedal pozneje, kljub nasprotovanju producentov) javno prebral Trumpovo kritiko in mu vrnil z dovtipom na račun njegove zaporne kazni.

Naslednjič bomo spet videli Lady Gaga. FOTO: Valerie Macon/Afp

Kimmel je podelitev oskarjev vodil štirikrat in je trenutno na četrtem mestu izenačen z Whoopi Goldberg in Jackom Lemmonom. Pred njimi so Johnny Carson, ki je podelitev oskarjev vodil petkrat, Billy Crystal, ki jo je povezoval devetkrat, ter legendarni komik in igralec Bob Hope, ki je podelitev oskarjev vodil kar 19-krat.

Izvršni direktor akademije Bill Kramer je v junijskem pogovoru za Variety med drugim povedal, da želijo ne glede na to, kdo bo prihodnje leto voditelj, obdržati ton podelitve, ki ga je zastavil Kimmel in se osredotoča na praznovanje, spoštovanje, humor in veliko ljubezen do filmov. »Imamo nekaj odličnih možnosti,« je dodal.

2. MARCA bo potekala prireditev.

Letošnji seznam možnih kandidatov za zlatega kipca je po poročanju Varietyja eklektična mešanica filmskih uspešnic, kot je Dune: Drugi del v režiji Denisa Villeneuva, velikih zvezdnikov, kot je Lady Gaga za vlogo v filmu Joker: Norost v dvoje, in priljubljenih filmskih ustvarjalcev, kot je Steve McQueen, ki se podpisuje pod režijo zgodovinske vojne drame Blitz. 97. podelitev oskarjev bo 2. marca 2025.