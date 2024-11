Jesensko presenečenje med nadaljevankami

V novembru so gledalci prek spletne platforme Sky Showtime lahko začeli spremljati nadaljevanko Landman. Zemljepisno blizu, drugače pa svetlobna leta daleč od dallaške dvorane, kjer se na parketu Luka Dončić poti za milijone dolarjev, se Latinskoameričani ter temnopolti prebivalci ZDA podajajo v tvegan svet manjših proizvajalcev nafte, kjer delajo – kot bi dejali pri nas – malo po domače.

Stvari v eni takih rafinerij nadzira Tommy Norris, landman ali nekakšen taužentkinstler, ki ureja vse za lastnike vrtin. V seriji ga briljantno upodablja Billy Bob Thornton, ki mu za ovratnik diha lastnik Monty Miller (Jon Hamm vizualno vleče kontinuiteto kravatarja iz glavnega lika serije Oglaševalci, ki ga je proslavila), Hammu pa prišepetava žena, ki jo minimalistično upodablja znova vzcvetela Demi Moore. Norris ureja težave na vrtinah, vmes pa skrbi za šefovo 17-letno hčerko in starejšega sina, ki si je kariero omislil na očetovih naftnih vrtinah, a mu gre že prvi dan v poslu vse narobe. Žena pa je Norrisu ušla v objem milijonarja.

Jon Hamm igra lastnika naftnih vrtin, njegovo ženo upodablja Demi Moore. FOTO: Skyshowtime/Paramount

Že po treh nadaljevanjih

V glavni vlogi serije Landman je briljanten Billy Bob Thornton. FOTO: Skyshowtime/Paramount

Thornton – v resničnem življenju je bil poročen šestkrat, med drugim tudi z 20 let mlajšo Angelino Jolie – briljantno igra moškega, ki se kljub životarjenju trudi ohraniti odnos z bivšo ženo, a v želji, da bi popravil stare napake, dela vedno nove. Kaos se tako le stopnjuje.

Serija, ki sta jo ustvarila nominiranca za oskarja Taylor Sheridan in Christian Wallace, temelji na znanem ameriškem podkastu Boomtown, v katerem so – tako kot v seriji – osvetlili delo, pa tudi ozadje naftne industrije, ki še vedno poganja avtomobile in marsikaj drugega v tem našem svetu. Na to ne pozabi opozoriti Norris v svojih monologih, ki jezijo marsikaterega naravovarstvenika ali političnega korektneža. Norris je brutalen, vulgaren, a sila realen, serija pa kljub temu – ali pa prav zaradi tega – onkraj zlajnanih ameriških kalupov in stereotipov.

Že po treh nadaljevanjih je jasno, da bo vsaj Thornton opevan za svojo vlogo, vsi drugi pa se šele valijo iz lupin v karakterje, ki se bodo predvajali vsaj do konca leta.