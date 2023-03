Iz šal se je rodil duet: to so Fehtarji in Til Čeh (VIDEO)

O skupini Fehtarji se zadnje čase veliko govori. Čeprav polnijo dvorane po vsej Sloveniji in podirajo rekorde, fantje ne počivajo. V svet so namreč poslali duet s Tilom Čehom, naslov skladbe pa je zelo zanimiv.

»Vedeli smo, da imamo nekaj dobrega. Pesem Schatzi je presegla vsa naša pričakovanja in ji zato dodajamo še en apres-ski komad z naslovom Sir. Fehtarji se odlično počutimo na smučiščih, uživamo na koncertih naše turneje Schatzi tour in mislimo, da bo Sir vse skupaj še popestril,« pravijo Fehtarji, ki so Tila spoznali na snemanju enega izmed videospotov.

Kot pravi Til, so se zelo hitro ujeli, saj so vsak po svoje malo odpičeni. »Večkrat smo se šalili, da moramo nekoč skupaj posneti duet, in po nekaj mesecih je moj menedžer Raay ustvaril pesem, ki je bila daleč od vsakdanje. Tako so se naše šale prelevile v dejanja in danes vam predstavljamo Sir. Sicer pa se imam s Fehtarji vedno noro dobro in ponosen sem na končni izdelek,« pove mladi glasbenik, ki se je širši slovenski javnosti predstavil leta 2021 v oddaji Slovenija ima talent. »V veliko čast mi je, da sem posnel duet s trenutno najbolj vročim narodno-zabavnim bandom pri nas, in še kar ne morem verjeti, da sem prav jaz tisti, s katerim si Fehtarji delijo svoj prvi solo duet. Energije med nami so preprosto stekle, ničesar nismo naredili s silo in verjamem, da bodo našo pristnost začutili tudi poslušalci,« še pravi Til.