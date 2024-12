Iz narave na filmsko platno

Z odprtjem v Kulturnem domu Bovec se bo danes začela 17. izvedba bovškega filmskega festivala BOFF (Bovec Outdoor Film Festival), ki bo trajal do 30. decembra. Začenja se s pogovori in predstavitvami, filmski del pa bo od jutri. Na njem si bo mogoče ogledati 32 različnih filmov (med njimi šest slovenskih), ki so se prebili skozi sito 67 prispelih. Več je krajših, združeni pa so v tematske sklope po okoli 90 minut.

Otvoritveni dan bo, kot rečeno, potekal v Kulturnem domu Bovec, ob odprtju dveh fotografskih razstav bo tam na ogled tudi prvi film – igrani film Alpha tudi slovenske koprodukcije, ki pa ni v tekmovalnem sporedu. Naslednjega dne bo dom festivala v Stergulčevi hiši in bo v celoti posvečen predavanjem in pogovorom z avtorji knjig, od 18. ure so na sporedu štirje tovrstni dogodki.

Annapurna Circuit prikazuje, kako gredo s kolesi čez najvišje gorovje na svetu. Foto: Boff 2024/Annapurna Circuit

V nedeljo in ponedeljek BOFF znova zavzame veliko dvorano kulturnega doma, kjer bodo projekcije vsak dan od 17. ure. Slovenski filmi so združeni v dva sklopa v drugem delu nedeljskega sporeda, od 20.30. Tokrat jih je prav vseh šest iz kategorije Narava.

Poleg filmov o naravi in ekologiji je nabor športnih vsebin standarden, če kaj takega sploh obstaja v dejavnostih, ki niso omejene s pravili in olimpijskimi igrami: gore, sneg, smuči, deske, plezanje, alpinizem, kolesa, divja voda, tek ... Za vsakega ljubitelja športa na prostem kaj, če ne natanko »njegovi« športi, pa duh, ki jih združuje. Festivala se bo udeležilo nekaj avtorjev in akterjev, poleg domačih tudi nekaj tujih, gledalci jih bodo po projekcijah lahko spoznali skozi pogovore.

Spremljevalni program

Kot vselej ta uveljavljeni festival nima samo filmskih not, ampak tudi spremljevalni program. Na fotografskih razstavah v kulturnem domu bodo na ogled dela Rožleta Bregarja in pokojnega Urbana Goloba. V soboto bo svojo knjigo Po vrvi do svetlobe predstavila Alenka Klinar, druga knjiga večera pa je povezana s fotografsko razstavo – avtorja knjige Soča od izvira do morja sta Rok Rozman in Rožle Bregar. Tema sobotnih predavanj od 20. ure bo alpinizem, svoja razmišljanja pa bosta z obiskovalci delila Monika Kambič in Marco Milanese.

Na projekciji filma Big Water Theory bo mogoče spremljati francosko kajakaško zvezdo Nourii Newman in njena prijatelja iz otroštva. Foto: Jules Domine_©aado Media

Pred predavanji in projekcijami je vsak dan dovolj časa za skok na prosto in tudi v podzemlje. Obiskovalci festivala se lahko udeležijo izletov v gore in jame ali pa poskusijo v ledenem izzivu – ta del zime še ni ogrožen, Soča bo namreč še dolgo hladna.