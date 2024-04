Ivanušič je poosebil našega največjega generala vseh časov (FOTO)

Muzej narodne osvoboditve Maribor je ob 150. obletnici rojstva našega največjega generala vseh časov Rudolfa Maistra pripravil klavirski koncert z njegovimi pesmimi. Izvedel ga je nihče drug kot Jure Ivanušič, ki je Maistrova dela uglasbil pred časom.

Že teden dni je v središču pozornosti kustos muzeja Uroš Dokl, prejemnik Glazarjeve listine za leto 2024. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Pred leti sem uglasbil pet njegovih pesmi, za ta koncert pa še dodatnih pet,« nam je povedal mariborski virtuoz, ki je ob vsaki pesmi še precej povedal in osvoboditelja tudi zaigral.

Simona Tripkovič, Muzej NO, Nina Kirbiš, vodja urada za kulturo in mladino, ter Maja Lampelj, zdravnica leta 2018 FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Gero Angleitner, podpredsednik Fotokluba Maribor in velik podpornik kulture FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Mnogi so verjeli, da vedo veliko o liku in delu generala Maistra, Maribor je namreč precej navezan na Vojanova, pesnika in predvsem domoljuba v vojaški službi, a je Ivanušič s svojim nastopom odprl nekatere sfere, ki so bile do tistega trenutka skrite.